Ahmet Hakan: Yadırganacaksa, masayı kuranların Erdoğan'ı devirmekten başka bir amaç taşımamaları yadırganmalı 

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, geçen hafta sonu buluşan 6 muhalefet liderinin "Erdoğan’ı devirmekten başka bir amaç taşımadıklarını" ifade ederek, "Yadırganacaksa bunlar yadırganmalı" dedi.

"Erdoğan'ı devirmek için masa kurmak normal mi" diye soran Hakan, "Normaldir Hem de nasıl normaldir. Tabii ki muhalefet partileri, Erdoğan’ı devirmek için bir araya gelip yuvarlak masa toplantısı yapabilirler. Bunda yadırganacak hiçbir şey yok" dedi.

Hakan şöyle devam etti:

"Masa kurmakla ilgili yadırganabilecek şeyler yok mu? Tabii ki var:

Masayı kuranların... Erdoğan’ı devirmekten başka bir amaç taşımamaları... 'Hele Erdoğan devrilsin, gerisi hallolur' demeleri... Devirmenin ötesine dair tek bir kelime bile söylememeleri... Devirmeyi tek amaç haline getirmeleri... Yadırganacaksa... Bunlar yadırganmalı."

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