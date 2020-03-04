Ahmet Hakan ve Fatih Altaylı arasında 'reyting' polemiği; "Bir sürü tip, ortaya koyduğum bu veriyle kavga ediyor"

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dünkü yazısında paylaştığı verilerin 'yanlış' olduğunu söyleyen HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'ya yanıt verdi.

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Hakan, "Bütün televizyonların reytinglerini ölçen bir sistem var. O sistemin verilerine göre... CNN Türk, şubat ayında AB grubunda prime time diliminde birinci oldu. AB Grubu: Eğitimi yüksek olanlar grubudur. Prime time: Televizyonların en çok izlendiği zaman dilimidir. Geçen gün bu veriyi yazdım. Bir sürü tip, ortaya koyduğum bu veriyle kavga ediyor. Veriyle bile kavga edecek denli bir akıl mantık dışılık söz konusu yani ülkemizde." düşüncesini dile getirdi.

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