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Ahmet Hakan: Uyarıyla yazan adam başkalarını da kendisi gibi zanneder

Ahmet Hakan: Belki de Mehmet Barlas, Kenan Evren’e 'Paşam şu köşe yazarlarını biraz uyarsanız, kulaklarını çekiverin şu yaramazların. İşten attırın, hapse tıkın' falan derdi

21 Eylül 2013 10:57

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas’ın Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a Gezi Parkı eylemlerine destek veren yazarlarına uyarmasını tavsiye etmesini eleştirdi. Hakan, “Ancak uyarıyla yazı yazmayı içine sindiren bir adam, başkalarının da uyarıyla yazı yazacağını zanneder” dedi.

Mehmet Barlas, dün (20 Eylül 2013) yayımlanan yazısında Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a Gezi Parkı eylemlerine destek veren yazarlarına uyarmasını tavsiye etmişti. Aydın Doğan'ın çözüm sürecinde grubun alt yayınlarına gönderdiği "Yayınlarınızda barışın dili hakim olsun" içerikli mektubu anımsatan Barlas, "Yeni bir uyarı şart" arabaşlığı altında "Bu tür bir uyarının sokak eylemlerinin desteklenmemesi veya körüklenmemesi konusunda da tekrarlanmasının sayılamayacak kadar çok yararı var" ifadesini kullanmıştı.

Radikal gazetesi yazarı ve KONDA Araştırma Şirketi Kurucusu Tarhan Erdem de T24'e yaptığı açıklamada,  “Mehmet Bey’in karar vermesi gerekiyor” diyerek, “Gazetenin patronunun konulara dair duruş hakkında yazarlara mektup yazması doğru mudur” sorusunu yöneltti.

Ahmet Hakan ise, Hürriyet’teki yazısında “Uyarı” arabaşlığında Mehmet Barlas’a karşılık verdi. Hakan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

 

Uyarı

 

Mehmet Barlas yazı yazmış.

Demiş ki:

“Aydın Doğan yazarlarını uyarsın”.

*

Kişi herkesi kendi gibi sanır.

Ancak uyarıyla yazı yazmayı içine sindiren bir adam, başkalarının da uyarıyla yazı yazacağını zanneder.

*

12 Eylül’ün zulüm günlerinde 12 Eylül’ün kudretli generali Kenan Evren’i malikânesinde ağırlardı Mehmet Barlas.

O buluşmalarda Kenan Evren kendisini uyarır mıydı acaba?

Belki de Mehmet Barlas, Kenan Evren’e “Paşam şu köşe yazarlarını biraz uyarsanız, kulaklarını çekiverin şu yaramazların. İşten attırın, hapse tıkın” falan derdi.

*

Sonuç?

En liberal, en demokrat geçinenimiz patrona yazar gammazlayıp “Uyar” diyor.

Gerçekten de çivisi çıktı Türkiye’nin. 

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