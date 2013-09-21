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Tarhan Erdem: Mehmet Barlas karar vermeli; patronlar yazarlarına karışmalı mı?

Tarhan Erdem: Mehmet Barlas, ‘Aydın Bey’in gazeteleri sokak hareketlerini destekliyor’ görüntüsünü yaygınlaştırmaya mı çalışıyor?

21 Eylül 2013 00:14

Hazal Özvarış

Radikal gazetesi yazarı ve KONDA Araştırma Şirketi Kurucusu Tarhan Erdem, Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas’ın Gezi Parkı eylemlerinden yola çıkarak yaptığı "Aydın Doğan yazarlarını uyarmalıdır" çağrısını değerlendirdi. Erdem, “Mehmet Bey’in karar vermesi gerekiyor” diyerek, “Gazetenin patronunun konulara dair duruş hakkında yazarlara mektup yazması doğru mudur” sorusunu yöneltti.

Erdem, T24’e yaptığı açıklamada “Aklıma Mehmet Bey, ‘Aydın Bey’in gazeteleri sokak hareketlerini destekliyor’ görüntüsünü yaygınlaştırmaya mı çalışıyor suali geliyor. Bu yaklaşımı yadırgıyorum” ifadesini kullandı.

Tarhan Erdem, Mehmet Barlas’ın bugün (20 Eylül 2013) Sabah'ta yayımlanan “’Barış Açılımı’ başladığı zaman Aydın Doğan gazetelerinin yazarlarına mektup yazıp, açılımı sabote etmemeleri için onları uyarmıştı. Bu tür bir uyarının sokak eylemlerinin desteklenmemesi veya körüklenmemesi konusunda da tekrarlanmasının sayılamayacak kadar çok yararı var” içerikli yazısına dair T24'e şunları söyledi:

“Bütün gazete yazarlarını okuma imkânım olmuyor. Ancak okuduğum kadarıyla, gazetelerde ve Radikal’de sokak hareketlerini destekleme ve körükleme görmedim. Bir köşe yazarı bir hareketi desteklemiş olabilir ancak bunu gazeteye mal etmek genelleme olur.

Açıkçası böyle bir mektup yazılırsa, beni rahatsız eder. Çünkü bu mektubu yazan, beni de körükleyenler içinde görmüş olur. Aydın Bey’in böyle bir şey yapacağını sanmıyorum.

Gazete patronlarının her konuda yazarlarına mektup yazmak yerine, gazete yöneticileri uygun görürlerse ‘Gazete şu fikirleri destekler, şu fikirleri desteklemez’ gibi bir politika bildirgesi yayımlayabilir. Bunu da 3-5 senede veya gerektikçe gözden geçirebilirler. Bu bildirgede de her olaya dair duruş değil, ‘Kanun dışı eylemleri destekliyoruz’ veya ‘desteklemiyoruz’ gibi bir ifade kullanılabilir.

Mehmet Bey, böyle bir görüşü savunuyorsa bunu Aydın Bey’den önce kendi patronuna söylemiş olmalı.

Mehmet Bey’in şuna karar vermesi gerekiyor; gazetenin patronunun konulara dair duruş hakkında yazarlara mektup yazması doğru mudur?

Ancak ben, kendisinin bununla meşgul olduğunu sanmıyorum. Dolayısıyla, aklıma Mehmet Bey, ‘Aydın Bey’in gazeteleri sokak hareketlerini destekliyor’ görüntüsünü yaygınlaştırmaya mı çalışıyor suali geliyor. Bu yaklaşımı yadırgıyorum.”

 

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