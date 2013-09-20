Mehmet Barlas'tan Aydın Doğan'a Gezi tavsiyesi: Yazarlarını uyar!

Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, köşesinden Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a Gezi Parkı eylemlerine destek veren yazarlarına uyarmasını tavsiye etti. Aydın Doğan'ın çözüm sürecinde grubun alt yayınlarına gönderdiği "Yayınlarınızda barışın dili hakim olsun" içerikli mektubu anımsatan Barlas, "Yeni bir uyarı şart" arabaşlığı altında "Bu tür bir uyarının sokak eylemlerinin desteklenmemesi veya körüklenmemesi konusunda da tekrarlanmasının sayılamayacak kadar çok yararı var" ifadesini kullandı.

Mehmet Barlas'ın Sabah gazetesinde "Aydın Doğan yazarlarını yine uyarmalıdır" başlığıyla yayımlanan (20 Eylül 2013) yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Gezi eylemlerinin ilk kuşak saf ve temiz direnişçilerinin yerine geçen profesyonel şiddet eylemcilerinin bırakın siyasete yön vermelerini, siyaseti etkilemeleri bile mümkün değildir. Bu gerçeğin ışığında özellikle medyanın, şiddet eylemlerinin amplifikatörü rolünden hızla sıyrılması şarttır.

Medyanın siyaset üzerindeki etkisinin fazla olmadığını geçmiş dönemlerdeki her seçim sonucu ile anlamış olmamız gerekiyor. Bir avuç insanın tepede birbirleri ile çekişmeleri, seçim sandıklarına yansımıyor. Kendilerini en akıllı ve en etkili kişiler olarak gören köşe yazarlarının, ne tür siyasi yanılgılara sözcü olduklarını defalarca görmedik mi? Türk siyasetinin geleceğini belirleyecek olan 50 milyon seçmen, siyasi partilerden hizmete dönük yarış, demokratik rekabetin nezaket kurallarına uyum ve Türkiye'nin yarınına dönük güven duygusunun pekiştirilmesini bekliyor.



Yeni bir uyarı şart



Bu açıdan hepimizin sayı ile kendimize gelmemiz şarttır. Hatırlarsınız... "Barış Açılımı" başladığı zaman Aydın Doğan gazetelerinin yazarlarına mektup yazıp, açılımı sabote etmemeleri için onları uyarmıştı. Bu tür bir uyarının sokak eylemlerinin desteklenmemesi veya körüklenmemesi konusunda da tekrarlanmasının sayılamayacak kadar çok yararı var.

Bizden hatırlatması..."