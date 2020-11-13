Ahmet Hakan: Ümit Özdağ doğru söylüyor, Meral Akşener doğru söylemiyor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İyi Parti'nin; HDP, CHP ve Saadet Partisi ile ortak anayasa çalışması yaptığı iddiasına ilişkin olarak, "Ümit Özdağ doğru söylüyor, Meral Akşener doğru söylemiyor" görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Ümit Özdağ şöyle dedi: 'İyi Parti; HDP, CHP ve Saadet Partisi ile ortak anayasa çalışması yaptı.' Meral Akşener de buna karşılık şöyle dedi: 'Yok böyle bir şey. İyi Parti, böyle bir çalışmanın içinde olmadı.' Independent Türkçe’nin yayınladığı belgeye göre yapılmış böyle bir çalışma... Taslağın adı: 'Anayasal Demokrasi Çalışması'. Taslakta şöyle bir ifade yer alıyor: 'CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi’nin temsilcilerinin uzmanlar eşliğinde dört ay boyunca yürüttükleri ortak çalışma metninin kısa özeti'. Tarih: 30 Nisan 2018. Taslakta anadilin statüsü de var, anadilde eğitim de var. Sonucu açıklıyorum: Ümit Özdağ doğru söylüyor. Meral Akşener doğru söylemiyor." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan istifa sansüründen bu yana yazmıyor!