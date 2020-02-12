Ahmet Hakan: Umarım muhabir arkadaşlarımız, bundan sonra daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağıyla yurt dışı gezisine katılma fırsatı bulurlar

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yeni kararını sevinçle karşıladığını yazdı. Hakan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan’a yapacağı gezi için uçağa sadece muhabirler alınacakmış! Hürriyet’ten de bu geziye Cumhurbaşkanlığı muhabiri Erdinç Çelikkan davet edilmiş. Büyük bir coşkuyla karşıladım bu haberi.” düşüncesini dile getirdi.

Hakan, “Hürriyet’te yaptığımız, yapmaya çalıştığımız şudur: Muhabirin anlam ve öneminin altını kalın kalın çizmek. Artistlik yapmadan, bağırıp çağırmadan, 'Muhabirlik öldü' falan diye ağlamadan, yani sessiz ve derinden yapıyoruz bunu. Biz tam da böyle bir atılım içindeyken... İletişim Başkanlığı’ndan bir haber geldi. Umarım muhabir arkadaşlarımız, bundan sonra daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağıyla yurtdışı gezisine katılma fırsatı bulurlar.” görüşünü savundu.

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16 Ocak 2016 tarihinde "Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kat'â binmeyeceğim" diyen Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı uçağında yer aldı.