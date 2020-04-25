Ahmet Hakan: Trump’ın durumuna bakıp, “Dünyayı bu yönetiyor, Allah belamızı vermiş” diyelim

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı bir tedavi yöntemi olarak dezenfektanların insan üzerinde kullanılmasını önerisinde bulunmasını değerlendirdi.

Türkiye'de midesini virüsten korumak için üç bardak sıvı sabun içip hastanelik olan vatandaşı hatırlatan Hakan, "Sıvı sabun içen adamın durumuna bakıp 'Bununla aynı havayı soluyoruz' diye yakınıp duruyorduk. Trump’ın durumuna bakıp, 'Dünyayı bu yönetiyor, Allah belamızı vermiş' diyelim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dezenfektanların insan üzerinde kullanılmasını önerisinde bulunmasının ardından bir açıklama yapmış, sözlerinde "kinaye yaptığını" belirtmişti.

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Tunç Soyer'e: Sanki belediye başkanı değil de 3-B sınıfından küçük Tunç

Hakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Meclis'in 100. yıl dönümünün kutlandığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kamuoyuna yansıyan görüntüleri hakkında da görüşlerini ifade etti. Hakan, "Soyer'in zıp zıp zıpladığı görüntüleri izlerken, 'yahu bir insan bu kadar mı nahif olur! Sanki belediye başkanı değil de 3-B sınıfından küçük Tunç' diye mırıldandım" dedi.

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