Ahmet Hakan: Tirajımız şahane, kolpacılara inanmayın

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, gazetenin tirajlarının 'şahane' olduğunu öne sürerek, "Kolpacılara inanmayın, sektörün öncüsüyüz. Tiraj rakamları, bunun göstergesi." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Dijitalde Türkiye’nin en önde gelen markası haline gelmiş durumdayız Yükselişimiz devam ediyor. Rakamlar ortada... İşte bu iki temel faktör nedeniyle... Her türlü kıskançlığın, her türlü fitnenin, her türlü yalan dolanın, her türlü çekiştirmenin, her türlü kampanyanın hedefi haline geldik, geliyoruz." görüşünü savundu.

"Hürriyet'in Arka Köşesi"nde okurlara seslenen Hakan, "Yalanı alışkanlık haline getiren kolpacıların Hürriyet’le ilgili verdikleri yalan yanlış hiçbir bilgiyi dikkate almayın lütfen. Bunların amacının manipülasyon olduğunu unutmayın. Şöyle bir ölçünüz olsun:Eğer bunlar azıyorsa, eğer bunlar saldırıyorsa, eğer bunlar palavralara devam ediyorsa bilin ki Hürriyet yükseliyordur." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın