Ahmet Hakan: Tetikçilerini üzerimize salarak bizi bezdireceğini mi sandın be hey Amerikan Mücahit'i!

Ahmet Hakan, İhlas Holding çatısı altındaki Türkiye gazetesinin, Hürriyet'e kayyım atanması için başlattığı kampanyaya tepki gösterdi. Holdingin sahibi Mücahit Ören'e yönelik olarak "Beslediğin tetikçilerini üzerimize salarak bizi bezdireceğini mi sanıyorsun be hey Amerikan Mücahit’i" diyen Hürriyet yazarı Hakan, sözlerinin devamında "Yavuz hırsız oldun da, çıkardığın yangınla, yaptığın çaçaronlukla yaptığın gaspı yazıp çizenleri sindirip susturacak mısın be hey Florida Mücahit’i" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın da aralarında bulunduğu bazı Hürriyet yazarları, bir süredir İhlas Holding'e ait İhlas Finans'ın yükümlülüklerine ilişkin olarak ve Ören'i eleştiren yazılar kaleme alıyordu.

Türkiye gazetesinden 'Hürriyet'e kayyum' kampanyası: ‘Boydak'ların durumuna düşmeleri bir dakikalık iş!

TGRT Haber tarafından da desteklenen 'Hürriyet'e kayyum' kampanyası için gazetenin yazarları, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Hürriyet'i hedef alan makaleler kaleme aldı.

Türkiye Gazetesi yazarlarından Nuri Elibol, Batuhan Yaşar ve Cem Küçük'ün yazıları gazetenin internet sitesinde '1990'lı yıllar çoktan geride kaldı Aydın Bey…' başlığı altında verildi. Yazıların ana konusunu ise 'Hürriyet'e hala kayyum atanmaması' oluşturdu. Konuya ilişkin olarak Doğan Holding’den yapılan açıklamada "Doğan Holding olarak Cem Küçük ve Fuat Uğur'un yazılı, görsel ve sosyal medyada sürdürdükleri iftiraları karşılıksız bırakmayacağız” denildi.

Ahmet Hakan'ın "Vay Miami’li Mücahit vay! Vay yavuz hırsız vay" başlığıyla yayımlanan (31 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Beslediğin tetikçilerini üzerimize salarak bizi bezdireceğini mi sanıyorsun be hey Amerikan Mücahit’i!

Garibanların gasp ettiğin paralarıyla satın aldığın Bodrum’daki 30 milyarlık lüks villanda sefa sürerken mi adamlarına “saldırın” emri verdin be hey Amerikan çıkarlarını korumaya yeminli Miami Mücahit’i!

Yavuz hırsız oldun da... Çıkardığın yangınla, yaptığın çaçaronlukla yaptığın gaspı yazıp çizenleri sindirip susturacak mısın be hey Florida Mücahit’i!

Tıpkı “Fadılzede” gibi “İhlaszede” diye bir kavramın oluşmasına neden olmuşsun... Gariban insanlar gasp ettiğin paralarını almak için örgütlenmek zorunda kalmış... Utanıp yerin dibine girmek yerine... Bunları dile getiren bizlere mi saldırıyorsun be hey sefa Mücahit’i!

Özal döneminde Özalcı... Demirel döneminde Demirelci... Çiller döneminde Çillerci... Asker döneminde askerci... AK Parti döneminde AK Partici... Yırtmanın yolunu böyle mi buldun be hey çıkarcı Mücahit!

Hem binlerce garibanın dişinden tırnağından artırarak sana emanet ettiği paranın üzerine oturacaksın... Hem de raconcu tetikçilerine “Hürriyet’e kayyum atansın” falan diye yazdıracaksın... Be hey kuldan utanmaz, be hey Allah’tan korkmaz Mücahit!