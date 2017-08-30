Türkiye gazetesinden 'Hürriyet'e kayyum' kampanyası: ‘Boydak'ların durumuna düşmeleri bir dakikalık iş!

İhlas Holding çatısı altındaki Türkiye gazetesi, bir süredir İhlas Holding'e ait İhlas Finans'ın yükümlülüklerine ilişkin olarak çıkan ve holdingin sahibi Mücahit Ören'i eleştiren yazılara yer veren Hürriyet gazetesine kayyım atanması için kampanya başlattı. TGRT Haber tarafından da desteklenen 'Hürriyet'e kayyum' kampanyası için gazetenin yazarları, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Hürriyet'i hedef alan makaleler kaleme aldı.

Türkiye Gazetesi yazarlarından Nuri Elibol, Batuhan Yaşar ve Cem Küçük'ün yazıları gazetenin internet sitesinde '1990'lı yıllar çoktan geride kaldı Aydın Bey…' başlığı altında verildi. Yazıların ana konusunu ise 'Hürriyet'e hala kayyum atanmaması' oluşturdu. Konuya ilişkin olarak Doğan Holding’den yapılan açıklamada "Doğan Holding olarak Cem Küçük ve Fuat Uğur'un yazılı, görsel ve sosyal medyada sürdürdükleri iftiraları karşılıksız bırakmayacağız” denildi.

​Nuri Elibol: Bir FETÖ elebaşı, bir Aydın Doğan

Nuri Elibol, yazısında "28 Şubat'ın aktörleriyle 17-25 Aralık'ı, Gezi kalkışmasını planlayanlar aynı. Bu aktörlerden biri FETÖ elebaşı diğeri Aydın Doğan'dır. Haziran 2013'te açılan 28 Şubat davasında tutuklu sanık yok. Kesinlikle bu dava yeniden görülmeli" ifadelerini kullandı.

Nuri Elibol'un yazısının tam metnini okumal için tıklayın.

​'Aydın bey FETÖ'yü kapıda karşıladı'

Batuhan Yaşar, "Takvim yaprakları 25 Kasım 1997'yi gösteriyordu… FETÖ, Aydın Doğan'ı ziyarete gitti.. Aydın Bey, FETÖ'yü Milliyet gazetesinin kapısında karşıladı ve itinayla ağırladı… Doğan, 'Bize düşen bir şey var mı? Bir emriniz var mı?' diyordu…" dedi.

Batuhan Yaşar'ın yazısının tam metnini okumak için tıklayın

Cem Küçük: Bir dakikalık iş

Cem Küçük'ün yazısında ise, "Devlet karar verdiği an Hürriyet gazetesine kayyum atanması ve Doğan Holding'in ‘Boydak'ların durumuna düşmesi sadece bir dakikalık iştir. Adaletin geciktirilmesi de asla doğru değildir. Çünkü adalet, devlet kavramının temelidir" sözleri yer aldı.

Kampanya, sosyal medyada '#HürriyeteKayyum' etiketi ile paylaşılırken ilgili paylaşımlar İhlas Haber Ajansı tarafından da resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

Cem Küçük'ün yazısının tam metnini okumak için tıklayın.

Doğan Holding’den açıklama: Karşılıksız bırakmayacağız!

Doğan Holding'den Cem Küçük ve Fuat Uğur'un iftiraları ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Doğan Holding olarak Cem Küçük ve Fuat Uğur'un yazılı, görsel ve sosyal medyada sürdürdükleri iftiraları karşılıksız bırakmayacağız.

Adli tatil sonrasında, ilk iş gününde haklarında dava açılacaktır."

Ahmet Hakan, Mücahit Ören'i hedef almıştı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 2001 yılında yaşanan kriz sırasında batan ve TMSF’ye devrinin engellenmesi dolayısıyla mudilerinin 16 yıldır ödeme alamadığı İhlas Finans Bankası'nın sahibi Mücahit Ören'i köşesine taşımıştı. Hakan, 26 Ağusto'ta kaleme aldığı yazısında "Ey Amerikalı Mücahit! Şimdiden hazırlamaya başla istersen gariban vatandaşlarımızın parasını" ifadelerini kullanırken, 28 Ağustos'ta yayımlanan yazısında da "Kes ağlaşmayı Amerikalı Mücahit, garibanlar parasını alamazken sen lüks içinde yaşıyorsun" sözleriyle Mücahit Ören'e tepki göstermişti.