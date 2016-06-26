Ahmet Hakan: Teröristlere 'onurlu' diyen Erdoğan değil de Kılıçdaroğlu olsaydı Melih Gökçek ne yapardı?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Teröristler kadar bizler gururlu, onurlu olmazsak onların karşısına dikilmezsek bilesiniz ki bu ülkede büyük bir kırılma olur" ifadesiyle ilgili olarak, "Cümleyi söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan değil de Kemal Kılıçdaroğlu olsa neler olurdu? Melih Gökçek, ertesi sabah bütün Ankara caddelerini “Kemal Kılıçdaroğlu teröristlere onurlu ve gururlu dedi” diye donatmaz mıydı?" dedi.

Ahmet Hakan'ın, "Erdoğan teröristlere 'onurlu, gururlu' mu dedi?" başlığıyla yayımlanan (26 Haziran 2016) yazısı şöyle:

Ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan tam olarak?

Şunu dedi:

“Teröristler kadar bizler gururlu, onurlu olmazsak, onların karşısına dikilmezsek bu ülkede büyük bir kırılma olur”.

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- Evet, meramını pek de düzgün ifade edemeyen bir cümle...

- Evet, çarpıtılmaya çok ama çok müsait bir cümle...

- Evet, istismar edilmeye alabildiğine açık bir cümle...

Ama Erdoğan’ın maksadının “Teröristler onurludur, gururludur” demek olmadığı da gayet açık, gayet belli, gayet net.

Cumhurbaşkanı Erdoğan belli ki...

“Haksız davasından kendine göre onur ve gurur çıkaran terörist kadar da mı olamayacağız?” demek istiyor.

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Peki durum bu kadar netken...

Erdoğan muhalifleri ne diye “Erdoğan teröristlere onurlu ve gururlu dedi” diye tezvirat yapmaya çabalıyorlar?

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Neden olacak?

Türkiye’de son zamanlarda muktediri de, muhalifi de...

Kastedilen anlamı bir tarafa bırakıp ifade-i meram zaafından yararlanarak üstünde tepinecek konu çıkarma konusunda bayağı mahirleşti de ondan.

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Hakkını yemeyelim:

Bu maharetin şampiyonu Melih Gökçek’tir.

*

Ne yapmıştı Melih Gökçek?

Şunu yapmıştı:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Hangi kesimden, hangi örgütten olduklarına bakmadan her türlü hasta mahkûmu cezaevlerinde ziyaret ettik” şeklindeki açıklamasından...

“Kemal Kılıçdaroğlu PKK’lı teröristleri hapiste ziyaret etmiş! Hadi! Söyletmen, vurun!” diye bir algı operasyonu ve kara propaganda yapmaya başlamıştı.

Hatta bu propagandaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da omuz vermişti.

*

Lütfen iki dakika düşünün:

“Teröristler kadar bizler gururlu, onurlu olmazsak, onların karşısına dikilmezsek bu ülkede büyük bir kırılma olur” cümlesini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan değil de Kemal Kılıçdaroğlu olsa...

Neler olurdu?

*

- Melih Gökçek, ertesi sabah bütün Ankara caddelerini “Kemal Kılıçdaroğlu teröristlere onurlu ve gururlu dedi” diye donatmaz mıydı?

- Cumhurbaşkanı’ndan Başbakan’a, bakanlardan milletvekillerine, iktidar yanlısı gazetelerden iktidar savunucusu köşe yazarlarına herkes tek elden “Teröriste onurlu ve gururlu diyen Kemal” diye yeri göğü inletmezler miydi?

- Şehit cenazelerinde şehit eşleri Kemal Kılıçdaroğlu’na tavır koymaz mıydı?

- Hatta bir-iki çakal, yine cenaze törenlerinde Kemal Bey’in üzerine üç-beş kurşun daha atmaz mıydı?

*

Hiç şüpheniz olmasın:

Bunların hepsi olurdu.

*

Bugün “Erdoğan teröristlere gururlu ve onurlu dedi” diye tezvirat yapan muhaliflere gelince...

Onlar da “Yapmayın, etmeyin, saptırmayın, adamın murat ettiği şey bu değil” falan diye çırpınır dururdu.

*

Acı gerçek şu ki...

Yok aslında bizim muktedirimizin de, muhalifimizin de birbirinden pek farkı...

İkisi de cımbızcı, ikisi de saptırmacı, ikisi de fırsatçı, ikisi de istismarcı, ikisi de çarpıtmacı.

*

Belki de başımıza gelenlerin tümünü işte tam da bu yüzden hak ediyoruzdur.

Ne dersiniz?