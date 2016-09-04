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Ahmet Hakan: Tekerlekli sandalyedeki kayınvalide bile tutuklanıyor, sanırım Ergenekon filminin devamını izliyoruz

"Ve bu devam filmi, en az serinin ilk filmi kadar gaddar"

04 Eylül 2016 21:23

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, TSK’nın ‘hava imamı’ olduğu ileri sürülen Adil Öksüz’ün 64 yaşındaki kayınvalidesinin tekerlekli sandalyedeki haline rağmen tutuklanmasını, Ergenekon operasyonlarına benzeterek “Sanırım FETÖ’cü çetenin çektiği Ergenekon filminin devamını izliyoruz.” dedi.

Ahmet Hakan’ın bugün (4 Eylül 2016) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

- Tutukluluk cezaya dönüştürülmüş durumda.

- Tekerlekli sandalyedeki yaşlı başlı kayınvalide bile derdest ediliyor.

*

- Sadece gayriciddi bir figür olarak görülmesi gereken Atilla Taş bile tutuklanıyor.

*

- Nazlı Ilıcak, Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç gibi gazeteciler için kimse kılını kıpırdatmıyor.

- Memleketin dört bir tarafından “bize haksızlık yapıldı” mektupları geliyor.

*

- FETÖ ile uzak yakın ilgisi olmayan birçok isim, fırsattan istifade ekarte ediliyor.

*

- Dilek Dündar’ın pasaportuna eş durumundan el konuyor.

*

Sanırım FETÖ’cü çetenin çektiği Ergenekon filminin devamını izliyoruz.

Ve bu devam filmi, en az serinin ilk filmi kadar gaddar.

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