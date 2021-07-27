Ahmet Hakan: Taliban’ın İslam’dan anladığı ile benim İslam’dan anladığım arasında aşılmaz doruklar, uçsuz bucaksız gökyüzü kadar fark var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taliban'la ilgili olarak, "Taliban'ın bazı rahatsızlıkları söz konusu .Taliban'la bu süreci görüşmek suretiyle, nasıl ki ABD ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, Taliban bu görüşmeleri Türkiye ile daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok, onlarla bu konuları daha iyi görüşebileceğimize ihtimal veriyorum. Doha'dan oraya akan bir süreç var. Bu süreci de iyi değerlendirebileceğimizi düşünüyorum" diye konuşmuştu.

Erdoğan'a muhalefet başta olmak üzere kamuoyundan tepkiler gelmişti. CHP'den yapılan açıklamada, "Laik Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak tamamen ters yandayız" denilmişti.