Ahmet Hakan: Sosyal medya tabii ki özgür olsun da...
"Sosyal medyanın türlü mecralarında baş gösteren ırz düşmanlığı ne olacak?"
02 Temmuz 2020 08:13
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Sosyal medya tabii ki özgür olsun da... Sosyal medyanın türlü mecralarında baş gösteren ırz düşmanlığı ne olacak? Bu mecralarda alıp başını giden yalanlar, iftiralar, kişilik suikastları ne olacak?" diye sordu.
Hakan, "Sosyal medyada ergen zorbalığına benzer ideolojik zorbalıklar ne olacak? Sosyal medya kullanıcıları suç işlemede de serbest mi olacak? Buralarda başka kimliklerin arkasına saklanarak çekilen operasyonlar ne olacak? Sosyal medya mecralarının bu ülkenin yasalarını tanımaması ne olacak? 'Özgür olsun' diyelim. Özgür olmasını isteyelim. Ama bunlara da bir çözüm aramayalım mı?" ifadesini kullandı.