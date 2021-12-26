Ahmet Hakan: Siyah tuvalet kâğıdı, çok iyi bir fikir değil mi, Türkiye'de neden sadece beyazı var?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Arda Turan'ın evinde 6 tanesi 400 lira olan siyah tuvalet kâğıdı kullanmasının ardından gündeme gelen siyah tuvalet kâğıdına ilişkin olarak, "Türkiye’de neden sadece beyaz tuvalet kâğıdı var, siyah tuvalet kâğıdı, çok iyi bir fikir değil mi?" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, yurtdışından özel olarak siyah tuvalet kâğıdı getirtmiş. Türkiye’de bulunmuyormuş bu ürün. Yurtdışında ise 6 tanesi 4 yüz liradan satılıyormuş.Millet, topa tutuyor Aslıhan Doğan’ı. “Ne gerek var” diyerek detaylarda gizlenen zevklere düşmanlık edenler de var, “Millet bunca yoksulluk çekerken” diyerek popülizm yapanlar da. Fakat işin bir de göz önünde bulundurulmayan şu yönleri yok mu: Türkiye’de neden sadece beyaz tuvalet kâğıdı var? Neden siyah tuvalet kâğıdının yerli ve millisi üretilmiyor? Beyazını üretmekten daha mı pahalı siyahını üretmek? Ayrıca siyah tuvalet kâğıdı, çok iyi bir fikir değil mi?" ifadesini kullandı.