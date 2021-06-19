Ahmet Hakan: Sıla’ya kardeşçe bir tavsiyem var, bütün lügatleri paralama lütfen, dünya hali, ne olur ne olmaz

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında oyuncu sevgiliyi İlker Kaleli’ye söylediği, “Sen bana bu hayatın armağanısın. 40 sene bekledim” diyen şarkıcı Sıla Gençoğlu’na seslendi.

“Sıla, yeni bir aşkın içinde. Ve yeni aşkıyla ilgili olarak yine lügat paralamış. ‘O tuttuğun elim değil, kalbim’ demiş. ‘40 sene bekledim, hayatımın armağanısın’ demiş. ‘O baktığın gözüm değil, kalbim’ demiş. Benzerlerine Instagram dili ve edebiyatında sıkça rastladığımız daha bir sürü arabeske yatkın betimlemeler” diyen Hakan, “Sıla’ya kardeşçe bir tavsiyem var: Bütün lügatleri paralama lütfen. Dünya hali... Birkaç lügat bırak. Ne olur ne olmaz” dedi.

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