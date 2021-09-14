Ahmet Hakan: Sanırım saçma şeylerin insanı içine çeken bir büyüsü var

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, aşı karşıtlarının neden ilgisini çektiğine ilişkin olarak, "Sanırım saçma şeylerin insanı içine çeken bir büyüsü var" dedi.

Hakan, Cumartesi günü düzenlenen aşı karşıtı mitingle ilgili olarak kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

"Sayıları çok mu? Mitingde gördük sayılarını... Üç beş bin kişiydiler. Kendilerinden çekinmek gerekir mi? Abartmaya hiç gerek yok. Etkileme güçleri yüksek mi? Öyle olsa on milyonlar aşı yaptırmazdı. Argümanlarının elle tutulur bir yanı var mı? Söyledikleri sadece safsata. Peki buna rağmen neden ilgimi çekiyorlar?

Mesela neden düzenledikleri mitinglerindeki kitlenin enteresanlığına dikkat kesiliyorum? Mesela neden açtıkları pankartları okumak için çırpınıp duruyorum? Mesela neden Fatih Erbakan’ın, 'Aşı yüzünden yarı maymun, yarı insan çocuklar doğabilir. Aşı üç kulaklı, beş gözlü yaratıkların doğmasına yol açabilir” cümlelerini, herkese anlatmak için çırpınıp duruyorum? Mesela neden “Abdurrahman Dilipak ne demiş?' diye takipteyim?

Cevap veriyorum:

Sanırım saçma şeylerin insanı içine çeken bir büyüsü var. Nasıl banalitenin göz alıcı bir cazibesi olabiliyorsa... Saçmalığın da insanı büyüleyen muazzam bir cazibesi olabiliyormuş."

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Bildirici ile arasında tartışma geçmişti

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet gazetesinin aşı karşıtı mitingi haberini eleştirmiş "Hürriyet, aşı karşıtlarının mitingini 'Eylemde ilginç görüntüler ve görüşler vardı' diye 1. sayfaya taşımış. Akıl ve bilim dışı safsataları 'ilginç' diye tanımlayıp, sayfa ayırarak toplum sağlığına saldıranlara payanda olmuş! Üstelik mitingi böyle haber yapan tek gazete…" ifadesini kullanmıştı.

Hakan, Bildirici'ye tepki gösterirken, "Hürriyet’in Faruk Bildirici adlı bir Bekçi Murteza’sı var. Adam kafayı takmış Hürriyet’e...Bir türlü çıkamıyor eski gazetesi Hürriyet’in etkisinden" demiş, mitingle "matrak geçtiklerini, kafa bulduklarını" belirtmişti.

Bildirici de Hakan'a yanıt olarak, "Ahmet Hakan yine eleştirimi bir ergen tavrıyla karşılamış, bana sıfatlar yakıştırmış! Ben sadece Hürriyet'i değil tüm medyayı eleştiriyorum. Amacım da hataları göstererek gazetecilik için artı değer üretmek" yazmıştı.

TIKLAYIN - Faruk Bildirici: Hürriyet, akıl ve bilim dışı safsataları “ilginç” diye tanımlayıp, sayfa ayırarak toplum sağlığına saldıranlara payanda olmuş!

TIKLAYIN - Ahmet Hakan'dan Faruk Bildirici'ye: Adam kafayı takmış Hürriyet’e, alıyor eline gazeteyi kaldırıyor kaşını, sürekli açık arıyor

TIKLAYIN - Faruk Bildirici'den Ahmet Hakan'a yanıt: Yine eleştirimi bir ergen tavrıyla karşılamış, bana sıfatlar yakıştırmış!