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Ahmet Hakan: Röportajın en hüzünlendirici bölümü Selvi Kılıçdaroğlu'nun acı kahkahalarıydı

25 Temmuz 2021 08:36

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Armağan Çağlayan ile yaptığı söyleşiye işaret ederek, "Acı kahkahalar... Acı kahkahalar... Acı kahkahalar... Röportajın en hüzünlendirici bölümü burasıydı" dedi. 

Hakan, "Armağan Çağlayan, muhteşem bir söyleşi yapmış CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla... Baştan sona izledim röportajı. Hiç sıkılmadan. Sorular, cevaplar... Hepsi gayet iyiydi. Selvi Hanım’la ilgili saptamalarım şöyle: Çok hakiki bir insan. Yapmacıklığa asla prim vermiyor. Eşinin her söylediğine katılmadığını söyleyecek denli özgüvenli... Hiç politika yapmıyor. Gayet dobra. Gayet doğrudan konuşuyor. 'Hazır röportaj veriyoruz, araya bir iki siyasal mesaj sıkıştırmak gerekir' falan demeye tenezzül etmiyor" ifadesini kullandı. 

Hakan, şöyle devam etti:

"Röportajda en ilgimi çeken bölüme gelince... Armağan Çağlayan soruyor: 'Seçim sonuçlarının belli olmaya başladığı akşamlar sizin evde nasıl geçiyor?' Selvi Hanım, 'Bazen üzülüyoruz, bazen seviniyoruz' diye genel geçer bir yanıtla başlıyor ve ardından da bombayı patlıyor: 'Gerçi çok fazla sevinemedik şimdiye kadar... O da ayrı...' Acı kahkahalar... Acı kahkahalar... Acı kahkahalar... Röportajın en hüzünlendirici bölümü burasıydı."

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