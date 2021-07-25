Ahmet Hakan: Röportajın en hüzünlendirici bölümü Selvi Kılıçdaroğlu'nun acı kahkahalarıydı

"Röportajda en ilgimi çeken bölüme gelince... Armağan Çağlayan soruyor: 'Seçim sonuçlarının belli olmaya başladığı akşamlar sizin evde nasıl geçiyor?' Selvi Hanım, 'Bazen üzülüyoruz, bazen seviniyoruz' diye genel geçer bir yanıtla başlıyor ve ardından da bombayı patlıyor: 'Gerçi çok fazla sevinemedik şimdiye kadar... O da ayrı...' Acı kahkahalar... Acı kahkahalar... Acı kahkahalar... Röportajın en hüzünlendirici bölümü burasıydı."
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