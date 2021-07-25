Ahmet Hakan: Röportajın en hüzünlendirici bölümü Selvi Kılıçdaroğlu'nun acı kahkahalarıydı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Armağan Çağlayan ile yaptığı söyleşiye işaret ederek, "Acı kahkahalar... Acı kahkahalar... Acı kahkahalar... Röportajın en hüzünlendirici bölümü burasıydı" dedi.

Hakan, "Armağan Çağlayan, muhteşem bir söyleşi yapmış CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla... Baştan sona izledim röportajı. Hiç sıkılmadan. Sorular, cevaplar... Hepsi gayet iyiydi. Selvi Hanım’la ilgili saptamalarım şöyle: Çok hakiki bir insan. Yapmacıklığa asla prim vermiyor. Eşinin her söylediğine katılmadığını söyleyecek denli özgüvenli... Hiç politika yapmıyor. Gayet dobra. Gayet doğrudan konuşuyor. 'Hazır röportaj veriyoruz, araya bir iki siyasal mesaj sıkıştırmak gerekir' falan demeye tenezzül etmiyor" ifadesini kullandı.

Hakan, şöyle devam etti: