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Medya

Ahmet Hakan: 'Reis' filmi neden tutmadı?

"AK Parti bu filme mesafeli"

07 Mart 2017 11:31

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hayatını konu alan 'Reis' filmiyle ilgili olarak "AK Parti bu filme mesafeli. Teşkilatlar örgütlenip filme gitme kampanyası düzenlemedi. Filmin çekilmesine ses etmediler ama film bittikten sonra sahip de çıkmadılar" dedi. Hakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan filme gitse ve 'beğendim' falan deseydi farklı bir sonuç olabilirdi" diye yazdı. 

Yönetmen koltuğunda Hüdaverdi Yavuz’un oturduğu film, popüler internet veri tabanı IMDB’de (Internet Movies Databes-İnternet Film Veritabanı) on üzerinden yalnızca 1.6 puan alabilmişti.

AK Parti kalemşorlarının kavgaları mühim mi?

Yok ya...

Hiçbir önemi yok.

Sıfır.

*

Sonuçta en tepeden düdük çalar ve kavga anında biter.

*

Sonucu böyle olacak bir kavganın nesini ciddiye alalım ki?

 

‘REİS’ NEDEN TUTMADI?

- AK Parti bu filme mesafeli.

*

- Teşkilatlar örgütlenip filme gitme kampanyası düzenlemedi.

*

- Filmin çekilmesine ses etmediler ama film bittikten sonra sahip de çıkmadılar.

*

- Cumhurbaşkanı Erdoğan filme gitse ve “beğendim” falan deseydi... Farklı bir sonuç olabilirdi.

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