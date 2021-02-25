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Koronavirüs

Ahmet Hakan: Pandemi zamanında parti kongrelerinde salonun ıpıssız olması muteberdir

25 Şubat 2021 07:55

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Pandemi zamanında parti kongrelerinde salonun ıpıssız olması muteberdir" görüşünü savundu. 

Hakan yazısında, "Normal zamanlarda parti kongrelerinde salonun hınca hınç dolması muteberdir. Pandemi zamanında parti kongrelerinde salonun ıpıssız olması muteberdir." ifadesini kullandı. 

Ne olmuştu?

AKP kongrelerinin kalabalık olması eleştirilirken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdiği Rize, Aksaray, Eskişehir ve Konya 7. İl kongreleri toplantısına katılan kalabalık için, "Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebaleb dolu" demişti.

Ahmet HakanpartikongresalonmuteberıpıssızHürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
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