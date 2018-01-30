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Politika

Ahmet Hakan: Öztürk Yılmaz korkak ve zavallıysa Ahmet Davutoğlu niye alnından öptü?

Çavuşoğlu, Öztürk Yılmaz için "korkak ve zavallı" demişti

30 Ocak 2018 05:18

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "ÖSO'nun kaynağı El Kaide'dir" diyen eski Musul Başkonsolosu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'a tepkisini değerlendirdi. Hakan, Öztürk Yılmaz korkak ve zavallıysa Ahmet Davutoğlu niye alnından öptü?" diye sordu.

Çavuşoğlu, " CHP'nin bir genel başkan yardımcısı var, benim memurumdu eskiden, kısa bir süre. Şimdi bunları söylemek istemezdim ama bana gelip, 'Bu bakanlıkta bir tek Ak Partili varsa benim' deyip yalvaran bir zavallı, şimdi partinin adını bile doğru söylemiyor. Şimdi gelmiş Özgür Suriye Ordusu'na çamur atıyor. Sen nasıl milli bir insansın" demişti.

Hakan, dönemin "Başbakanı Ahmet Davutoğlu'ydu" hatırlatması yaparak, bugünkü (30 Ocak 2018) yazısından şu değerlendirmeyi yaptı:

Musul Başkonsolosu iken IŞİD’in elinde rehine kalan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ı, kurtulduğunda alnından öperek kutlayan kimdi?

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu idi...

*

Öztürk Yılmaz hakkında...

“Musul’da ne yaptığını biliyorum. Korkak ve zavallıydı” diyen Mevlüt Çavuşoğlu’na soruyorum:

Madem öyleydi...

Başbakanınız niye alnından öptü?

 

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