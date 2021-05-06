Ahmet Hakan: Öyle muazzam boyutta bir saçmalık ki bu, herkes İmamoğlu’nun kızarmış ekmeğine tereyağı sürdüğünü çakıverdi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "türbeye girerken ellerini arkadan bağladığı" gerekçesiyle inceleme başlatılmasıyla ilgili olarak, "Öyle muazzam boyutta bir saçmalık ki bu... Türkiye’de yaşayan herkes bu saçmalığın Ekrem İmamoğlu’nun kızarmış ekmeğine mis gibi tereyağı sürdüğünü anında çakıverdi" dedi.

Hakan, "Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor. Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor. Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor. Bakanlık, rutin incelemeye alıyor. Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor. Falan... Bütün bu süreçler içinde yer alan yetkililerden herhangi biri bile "Yahu bu ne saçmalık!' demiyor. 'Bunun ciddiye alınır bir tarafı yok!' demiyor. 'Devletin kurumları böyle bir saçmalık için meşgul edilmez!' demiyor. 'Bu şikâyetin yeri çöp kutusudur!' demiyor" görüşünü dile getirdi.