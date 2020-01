Ahmet Hakan: "Oh olsun" diye böğüren yüzlerce kişiden birini bile tutuklamayacak mısınız?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak "'Oh olsun' diye böğüren yüzlerce kişiden birini olsun tutuklamayacak mısınız? Barbaros kışkırtıcı provokatör de 'Oh olsuncular', azıcık yaramazlık yapan tosuncuklar mı?" dedi.

Ahmet Hakan "Vatan hainlerini tanıma kılavuzu" başlığıyla yayımlanan (5 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Her kim ki... Hangi gerekçeye yaslanırsa yaslansın leblebi çekirdek der gibi “İçsavaş” diyorsa... Bilin ki o kişi vatan hainidir.

Her kim ki... Alevilere yönelik kışkırtıcılık yapıyorsa, ayrımcılık yapıyorsa... Bilin ki o kişi vatan hainidir.



Her kim ki... “Şu düşman, bu düşman, o düşman” diyerek toplumun en az yarısını şeytanlaştırıyorsa... Bilin ki o kişi vatan hainidir.



Her kim ki... Herhangi bir terör olayı karşısında kurbanların kimliğine ve meşrebine bakarak tavır alıyorsa... Bilin ki o kişi vatan hainidir.



Her kim ki... Kutuplaştırıyor, bölüyor, parçalıyor, karşıtlık çıkarıyor, nefret tohumları ekiyorsa... Bilin ki o kişi vatan hainidir.



Her kim ki... Hukukun, adaletin vermesi gerektiği cezayı kendi elleriyle vermeye kalkışıyorsa... Bilin ki o kişi vatan hainidir.



Her kim ki... Yaşam tarzı farklılığından dolayı karşısındakini aşağılıyor, ötekileştiriyor ve yargılıyorsa... Bilin ki o kişi vatan hainidir.



Her kim ki... Teröre, şiddete, katliama, bombaya, cinayete falan en küçük bir meşruiyet sağlıyorsa... Bilin ki o kişi vatan hainidir.



İyi de hiç mi "Oh olsuncu" tutuklamayacaksınız"

Barbaros Şansal’ı tutukladınız.

Hem de KKTC’den sınır dışı ettirerek... Hem de uluslararası havaalanında linçe uğratarak...



İyi ama 39 kişinin can verdiği kanlı bir terör saldırısının ardından...



“Oh olsun” diye böğüren yüzlerce kişiden...



Birini olsun tutuklamayacak mısınız?



Barbaros kışkırtıcı provokatör de...



“Oh olsuncular”, azıcık yaramazlık yapan tosuncuklar mı

Milletçe kafayı yedik

Sırf azıcık çekik gözlü olduğu için inceden Reina katiline benziyor diye gariban bir adamı linç etmek bizde...



Elektrik kesintisinden şikâyet eden kendi halindeki esnafa, “Yoksa sen vatan haini misin” diye çemkirmek bizde.



Durup dururken özenle yapılmış bir kardan adamı tekmeleyerek yerlere devirmeye çalışmak bizde.