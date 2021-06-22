Ahmet Hakan: Oğuzhan Asiltürk'e belden aşağı, belden yukarı demeden saldırdılar

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na karşı 'kongre' harekâtı başlatmasına ilişkin bir yazı kaleme aldı. Hakan, Asiltürk'e, bu hamlesi nedeniyle "Belden aşağı, belden yukarı demeden saldırdıklarını" söyledi.

Hakan, yazısında, "Saadet Partisi’ni ‘Cumhur İttifakı’na yöneltmek gibi bir eylemlilik içine geçti ya... Belden aşağı, belden yukarı demeden saldırdılar adama. Arşivlere daldılar, geçmişini kurcaladılar, yalan dolanı servis ettiler, adını değiştirdiğini öne sürdüler, güya insanlık suçuymuş gibi 'Ermeni asıllı' olduğunu kanıtlamaya çalıştılar. Her türlü pislik, adilik, çirkinlik... Ne varsa boca ettiler yani" dedi.

Hakan, "'Doğu’da pusu kültürü vardır, Batı’da düello kültürü vardır' tarzı ırkçılık kokan genellemelerden nefret ederim ama... Şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Bulanık suda balık avlama, arkadan vurma, bel altına inme, yalanları dolaşıma sokma, iftira üretme falan... Bizim siyaset tarzımız genellikle pusucudur maalesef" düşüncesini dile getirdi.

Yazının tamamı için tıklayın.

Ne olmuştu?

Saadet Partisi'nde bir süredir işaretleri görülen 'Cumhur İttifakı-Millet İttifakı' ayrışması, gelenekçi kanadın manifesto niteliğindeki açıklamasıyla partiyi bölünmenin eşiğine getirdi. Ocak ayında sürpriz bir buluşmayla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Genel Başkan Prof. Dr. Temel Karamollaoğlu ve yönetimini devirmek üzere, "büyük kongrenin toplanmasını" da içeren 53 maddelik bir açıklamayla harekete geçti. Asiltürk, halen CHP ve İYİ Parti ile birlikte Millet İttifakı cephesinde bulunan SP'yi AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın yanında konumlandırma hedefine ilişkin mesajlar verdi.

T24'e bilgi veren SP Genel Merkezi kaynakları, Asiltürk'ün kamuoyuyla paylaştığı girişimden, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun haberdar olmadığını, açıklamayı duyunca 'şoke olduklarını' söylediler.

TIKLAYIN | Saadet Partisi'nde deprem; Oğuzhan Asiltürk, Karamollaoğlu'na karşı 'kongre' harekâtı başlattı, hedef Cumhur İttifakı'na katılmak!