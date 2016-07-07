Ahmet Hakan: "ODTÜ kapatılsın" dendiğinde ağlamak yok

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde açılan pankartlara tepki gösterdi. "Üniversite mezuniyet törenlerinde 'laf sokmalı pankartların esprili dili'ni ilk iki yıl ben de desteklemiştim. Ama artık işin cılkı çıktı gibi. ODTÜ pankartlarının bende uyandırdığı duygu bu" diyen Hakan, "ODTÜ’lülerden bazıları “İmam hatipler kapatılsın” diye pankart taşımışlar mezuniyet töreninde. Tamam, kabul. Ama bir şartla: “ODTÜ kapatılsın” dendiğinde. Ağlamak yok" ifadesini kullandı

Ahmet Hakan'ın "İkiyüzlülük ve Avukat Rahmi örnek olayı" başlığıyla yayımlanan (7 Temmuz 2016) yazısı şöyle:



"Avukat Rahmi" diye bir adam...

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Bu adamın özellikleri şunlar:

- Kendisi süper hükümetçi... Hükümetin gözüne girmek için önüne gelenle ilgili abuk sabuk davalar açıyor.

- Başkalarının cinsel tercihleriyle ilgili hüküm vermeye fazlasıyla meraklı.

- Milletin bel altıyla uğraşmayı seviyor.

- “Trakya ahalisinin ve Balkan göçmenlerinin Türkiye’yi dejenere ettiğini” falan söyleyecek kadar ileri gidiyor.

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Ve çok geçmeden ortaya çıktı ki...

Bu “Avukat Rahmi” denilen adam...

Çırılçıplağa yakın fotoğraflar çektirip, sosyal medyada gözüne kestirdiği erkeklere gizli hesaplardan gönderiyormuş.

DM’den erkeklere yürüyormuş yani. Hem de bayağı üryan vaziyette.

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Her zaman söylenmiştir:

- Kim başkalarının cinsel tercihlerine savaş açmışsa...

- Kim dejenerasyon falan diye tepiniyorsa...

- Kim kafayı sadece bu konulara takmışsa...

Vardır onda mutlaka bir tuhaflık, bir sorun, bir ikiyüzlülük.

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“Avukat Rahmi”nin kişilik olarak hiçbir önemi yok.

Kendisini es geçebiliriz.

Ama bir “örnek vaka” olarak...

Çok ibretlik.

Bizim milli irade, "Suriyelilere vatandaşlık verilmesin" diyor

METROPOLL anketine göre...

- AK Parti seçmeninin yüzde 78’i...

- CHP seçmeninin yüzde 97’si...

- MHP seçmeninin yüzde 94’ü...

- HDP seçmeninin yüzde 69’u...

Suriyelilere vatandaşlık verilmesine...

“HAYIR” diyormuş.

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Bu durumda...

Bakalım tepelerden bir yerlerden...

“Ey milli irade! Haddini bil haddini” diye bir haykırış gelecek mi?

ODTÜ pankartlarına dair iki minik ve aykırı saptama

- BİR: Üniversite mezuniyet törenlerinde “laf sokmalı pankartların esprili dili”ni ilk iki yıl ben de desteklemiştim. Ama artık işin cılkı çıktı gibi. ODTÜ pankartlarının bende uyandırdığı duygu bu...

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- İKİ: ODTÜ’lülerden bazıları “İmam hatipler kapatılsın” diye pankart taşımışlar mezuniyet töreninde. Tamam, kabul. Ama bir şartla: “ODTÜ kapatılsın” dendiğinde... Ağlamak yok.