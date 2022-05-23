Ahmet Hakan: O gün bugündür süper kalabalık mitinglere bakarak seçim sonucu tahmininde bulunmamaya yemin ettim

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'nin 2018'deki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitinglerini örnek göstererek, "süper kalabalık miting yapmanın önemini nasıl kaybettiğini" yazdı.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Şöyle oldu: Muharrem İnce önce Ankara’da miting yaptı. Acayip kalabalıktı. Ankara gibi kalabalık toplamanın çok zor olduğu bir şehirde on binler akın etmişti mitinge. Muharrem İnce sonra İzmir’de miting yaptı. İzmir zaten kendi mahallesi sayılırdı. Kalabalık olması beklenirdi. Ama orada bile beklenenin çok üzerinde büyük bir kalabalık vardı. Muharrem İnce en son İstanbul’da miting yaptı. İşte bu hepsini solladı. Akın etti insanlar Maltepe Meydanı’na. “Yok böyle coşku” dedirtti. Fotoğraflar paylaşılıyor, sosyal medya yıkılıyordu.