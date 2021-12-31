Ahmet Hakan: Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yaptığı programın ardından Nebati hakkındaki izlenimlerini yazdı.

Hakan, bugünkü köşe yazısında Nebati ile CNN Türk’te gerçekleştirdiği canlı yayın hakkında “Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara” dedi.

Hakan, yazısında şu gözlemlerini aktardı:

"Bir kere hiç kasmıyor. Samimiyetine halel getirmemeye çalışıyor. En aykırı sorulara bile muhatap olmaktan kaçınmıyor. Sürekli meydan okuyan bir tarafı var. En karmaşık ekonomi meselelerini, halkın anlayacağı dile çevirmeyi iyi biliyor. Sözlerimi cımbızlarlar diye bir endişesi yok. Keyiflendiğinde kahkahasını gizlemiyor. Muhatabının gözünün içine içine bakıyor. Bazen sarkastik takılmaktan hoşlanıyor. Özgüveni yüksek."

Hakan, Türk Lirası’nın dolar karşısında 18 lirayı görmesinin ardından 20 Aralık'ta açıklanan döviz korumalı TL mevduatı uygulaması ile 11’li seviyelere kadar düşmesi hakkında da Nebati’ye dair şu görüşlerini dile getirdi:

"20 Aralık’tan söz ederken keyifleniyor. Kafa buluyor. Keyiflendiğini ifşa etmekten ayrı bir zevk alıyor. 'Bu kadarını ben bile beklemiyordum' demekten kaçınmıyor. Muarızlarını sinir etmekten ayrı bir keyif alıyor."

Hakan şöyle devam etti:

"Nureddin Nebati, ekran önünde... Konuşkan, anlatmaya meraklı, sıcak kanlı bir profil çiziyordu. Fakat aynı Nebati... Reklam aralarında, karşılamalarda, uğurlamalarda... Biraz mesafeli, daha az konuşkan, birazcık daha resmiydi. Böyle bir gözlemim var. Ve bana enteresan geldi."

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