Nureddin Nebati: Bir iktidar, seçime giderken dövizi yükseltmeyi göze alır mı?

Bakan Nebati, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Doların artışının fiyatlara ve enflasyona etkisinin sorulması üzerine Nebati, endişe edilmemesi gerektiğini, "morallerinin bozulmadığını" söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"Bu normal, kurlar radikal bir düşüşten sonra salınımlarla normale dönecek. Tersine mutlu olduğumuz bir yer. Salınımı görüyoruz, piyasa oyuncularının davranışlarını okuyabiliyoruz. Keyfimiz yerinde. Çünkü çok dar bir piyasada ihtiyaçlarını karşılıyorlar."

Kurun salınımının bitmesi ve istikrarın sağlanmasının "çok uzun sürmeyeceğini belirten Nebati "tamamen yapay bir fırtına estirildiğini" savundu.

"O o gece hiçbir müdahalede bulunulmadı"

20 Aralık'ta dolara müdahale edildiğini reddeden Nebati, bir kez daha müdahalede bulunulmadığını savundu. Nebati şöyle konuştu:

"Ne Merkez Bankası, ne dolaylı yoldan o gece hiçbir müdahalede bulunulmadı. Bir iddia söylüyorlar, başka bir şey. Kesinlikle hiçbir şartta o gece müdahale edilmedi.

"Küçük yatırımcılar çarpıldı. Sosyal medya, troller, bunlar sadece ve sadece AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanımıza yönelik, iktidardan devirmek için hedef alanların söyledikleri.

"Bir iktidar, seçime giderken dövizi yükseltmeyi göze alır mı? Türkiye'de herkes dolara bakar. Bilerek bunu yapıyorsa siyasal iktidar intihar ediyor demektir."

"Bir küçük yatırımcı için belki 50 bin TL her şeyidir, onu kaybettiler"

Doların yükseleceğine dair söylemleri dile getirenlerin küçük yatırımcıların kaybından sorumlu olduğunu savunan Nebati, şunları söyledi:

"Bir küçük yatırımcı için belki 50 bin TL her şeyidir, onu kaybettiler. 25 bin TL her şeyi bir ev kadının, kredi çekip dolar almış, salı sabah uyandı yarıya düşmüş. Yazık. Kim karşılayacak maddi zararlarını? Türkiye Cumhuriyeti'nin 445 milyar dolar borcu var. 4 trilyon artmış oluyor borç. Küçük yatırımcı bunu bilsin, kimler tarafından aldatıldığını bilsin. Biz aldatmadık, aldatan da olmadık."

"Toparlar, toparlar diye bekledik"

Dolar hızla yükselirken neden yeni uygulama için beklendiğinin sorulması üzerine Nebati, "Hiç kimse hiçbir şeyi beklemedi. Toparlar, toparlar diye bekledik" yanıtını verdi. Nebati, şöyle devam etti:

"Bizim açımızdan en büyük kazanım şu oldu; bakın size kılavuzluk yapanların derdi siz değilsiniz, derdi başka bir şey. Bir daha oyuna gelmemek üzere sana garanti veriyoruz, diyoruz artık küçük yatırımcılara. Şu an kayıpları için ne yapabiliriz ki?"

Bakan Nebati, "Ben zarar eden bütün vatandaşlara açık çağrıda bulunuyorum: Kim ki döviz gidiyor, kendinize tedbir alın ve adımlarınızı atın diyorsa dava açın. Bunlar sizi yanlış şeye yönlendirdiler" diye konuştu.

"Dönemin koşulları bunu gerektiriyordu"

"Ekonomik modellerin dünyada sürekli değiştiğini" savunan Nebati "Türkiye 2002 yılında yola çıkarken bir model çizdi ve bu modelle yürüdü AK Parti iktidarıyla. Ucuz döviz, cari açık fazla, yurtdışından bol bol sıcak para getir ve borçlan. O dönemin koşulları bunu gerektiriyordu" dedi. Bakan şöyle devam etti:

"2013 yılında bir şeyin farkına vardı Türkiye: Enflasyon düşmüş, faiz onun da altında, şahane bir tablo. Ama sorunları görüyor. TL'nin değeri yüzde 110'a çıkmış. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 56, 'İmdat' diyor rakamlar. Cari açık veriyorsun, en tehlikelisi de çok sıcak para var. Makroekonomik göstergeler işaret veriyor, cumhurbaşkanımız da bu yönde adımlar atmaya başlıyor.

"2018'de korkunç bir döviz atağı yaptılar, 2019'da 2 tane atakta bulundular. Cumhurbaşkanımız 'Faiz arttırılmayacak' diyor. 'Buna inanmıyorum' diyor, birileri de 'Bu bir kutsal metindir, arttırman lazım' diyor. Cumhurbaşkanımız buna göre adımını atıyor. Ben inanıyorum faizin arttırılmaması gerektiğine. 20 Aralık'ta bu açıklamaları cumhurbaşkanımız dışında herhangi bir kişi yapmış olsaydı aynı etkiyi görebilecek miydik? Ben sanmıyorum."

Nebati "Bir ülkenin iktidarı kumar oynar mı parayla? Bu, Türk vatandaşının dövize karşı oynanan bu oyunlardan korumadır. Türk ekonomisinin birilerin oynayabileceği bir yere götürmekten engelleyen en önemli adımlardandır. Bunların şaşkınlığı anlayamamalarından kaynaklanıyor" dedi.

"Dövizde köpük devam ediyor"

Bakan Nebati "Dolar için öngördüğünüz bir rakam var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Türkiye serbest piyasaya sahip bir yapı. Bu yapıda oyuncuları serbest bırakırsanız optimal noktaya kendi kendine gelir. Köpük gitti, gidiyor, gitmeye devam edecek. Şu rakamda sabitlenmesini beklemek gibi bir şey doğru değil. Uluslararası konjonktür, dünya ekonomisi, salgının seyri, bunlar göstergeleri her zaman etkiler. TL şu anda normal değerlerine göre değersiz.

Köpüğün devam ettiğini söyleyeyim. Küçük yatırımcılara diyorum: Bu finansal enstrümanları kullanın ve sakın onların peşine takılmayın."