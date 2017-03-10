Ahmet Hakan: Niye yalan söylüyorsun, "AK Partiliyim" desene!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Atatürk'ün ilkelerini soran Sakaryalı vatandaşa yönelik olarak "Adam sıkı bir AK Partili. Bütün sosyal medya hesapları AK Parti diye inliyor. Yalancılık yapıyor yani adam. Partisi için, lideri için, davası için, politika için yalancılık yapmakta beis görmüyor" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Kemal Bey’e dair acı acı şeyler yazdım" başlığıyla yayımlanan (10 Mart 2017) yazısı şöyle:

Niye yalan söylüyorsun, AK Partiliyim desene

Kemal Kılıçdaroğlu’nu Sakarya’da yakalamış vatandaşın teki...

“Atatürk’ün ilkelerini say” falan diyor.

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Oradan biri “Sen AK Partilisin” falan dediğinde...

Bizimki hemen “Yok, ben AK Partili değilim” diye yanıt veriyor.

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Oysa adam sıkı bir AK Partili...

Bütün sosyal medya hesapları AK Parti diye inliyor.

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Yalancılık yapıyor yani adam.

Partisi için, lideri için, davası için, politika için yalancılık yapmakta beis görmüyor.

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Bir insana hiç çekinmeden, hiç utanmadan, hiç düşünmeden yalan söyletiyorsa siyaset...

Adı batsın o siyasetin.