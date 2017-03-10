T24 LogoT24 Logo
Medya

Ahmet Hakan: Niye yalan söylüyorsun, "AK Partiliyim" desene!

"Bir insana hiç çekinmeden, hiç utanmadan, hiç düşünmeden yalan söyletiyorsa siyaset, adı batsın"

10 Mart 2017 11:24

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Atatürk'ün ilkelerini soran Sakaryalı vatandaşa yönelik olarak "Adam sıkı bir AK Partili. Bütün sosyal medya hesapları AK Parti diye inliyor. Yalancılık yapıyor yani adam. Partisi için, lideri için, davası için, politika için yalancılık yapmakta beis görmüyor" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Kemal Bey’e dair acı acı şeyler yazdım" başlığıyla yayımlanan (10 Mart 2017) yazısı şöyle:

Niye yalan söylüyorsun, AK Partiliyim desene

Kemal Kılıçdaroğlu’nu Sakarya’da yakalamış vatandaşın teki...

“Atatürk’ün ilkelerini say” falan diyor.

*

Oradan biri “Sen AK Partilisin” falan dediğinde...

Bizimki hemen “Yok, ben AK Partili değilim” diye yanıt veriyor.

*

Oysa adam sıkı bir AK Partili...

Bütün sosyal medya hesapları AK Parti diye inliyor.

*

Yalancılık yapıyor yani adam.

Partisi için, lideri için, davası için, politika için yalancılık yapmakta beis görmüyor.

*

Bir insana hiç çekinmeden, hiç utanmadan, hiç düşünmeden yalan söyletiyorsa siyaset...

Adı batsın o siyasetin.

ETİKETLER

Hürriyet GazetesiAhmet HakanAKP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24