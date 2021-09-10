Ahmet Hakan: Millet İttifakı uzlaşırsa İmamoğlu bu açıklamaya rağmen aday olur, kapı tam kapanmış değil

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Millet ittifakı, İmamoğlu’nun aday olması konusunda uzlaşırsa... İmamoğlu, bu açıklamaya rağmen aday olur. Yani kapı tam kapanmış değil" dedi.

Hakan, İmamoğlu'nun “Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok" açıklamasını hatırlattı.

"Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım" diyen Hakan şöyle devam etti:

"Bir: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.

İki: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.

Üç: Adaylık topunun ayağına gelmeyeceğini fark eden İmamoğlu, “Benim zaten öyle bir amacım yoktu” demenin yapı taşlarını döşüyor.

Dört: Millet ittifakı, İmamoğlu’nun aday olması konusunda uzlaşırsa... İmamoğlu, bu açıklamaya rağmen aday olur. Yani kapı tam kapanmış değil."

TIKLAYIN. -Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna yanıt: Hedefim, İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmak, daha ötesi yok