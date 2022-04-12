Ahmet Hakan: Mansur Yavaş bana süper samimi geldi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son dönemde cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tavrının kendisine samimi geldiğini söyledi.

Hakan, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu, 'Aday değilim, benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu' dese de... İçsesinin sürekli şöyle dediğinden eminim: 'Benim aday olmam lazım. Ben olmazsam olmaz. Kılıçdaroğlu’nun kazanma şansı yok.'

Mansur Yavaş’a gelince... Nedense Mansur Yavaş bana... Belediye başkanlığına fitmiş gibi geliyor. Cumhurbaşkanlığında gözü yokmuş gibi geliyor. Bu maceraya girmek istemiyormuş gibi geliyor.

Ve bu tavrında... Sonuna kadar samimiymiş gibi geliyor. Kimsenin kalbini yarıp bakma şansım yok ama nedense bana hep böyle geliyor."