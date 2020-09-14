Ahmet Hakan:  Can Dündar, Macron’a yanlamış durumda; adam resmen çakma Napolyon’un çakma askeri olmuş

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan gazeteci Can Dündar'a ilişkin olarak, "Macron’a yanlamış durumda Can Dündar, adam resmen çakma Napolyon’un çakma askeri olmuş" görüşünü savundu.

Hakan, "Macron’u övmüş Can Dündar. 'Şu üniversiteyi bitirdi', 'Şu okulda okudu', 'Felsefe tahsili yaptı', 'Şurada staj yaptı' falan diye... Ballandırmış da ballandırmış Macron’u." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "O Macron ki Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’de denize adım atamayacak hale gelmesi için çırpınıp duruyor. Mavi vatanımıza resmen ve alenen göz dikmiş, düşmanlık üstüne düşmanlık yapıp duruyor. Haksız ve hakkaniyetsiz Yunan tezlerine en ateşli biçimde destek verip, Yunanistan’ı arkalayıp duruyor. Avrupa Birliği’ni Türkiye’ye karşı örgütlemek için elinden gelenin fazlasını yapıp duruyor. Türkiye’de iktidarıyla muhalefetiyle herkesin büyük öfkesini ve tepkisini çekip duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan, "İşte bu Macron’a yanlamış durumda Can Dündar. Tayyip Erdoğan karşıtlığının adamı getirip bıraktığı yere bakar mısın? Adam resmen çakma Napolyon’un çakma askeri olmuş. Keşke Merkel’in askerliğinde sebat etseydi... Hiç değilse Merkel’in bir sağduyusu var." ifadesini kullandı.

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