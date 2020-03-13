Ahmet Hakan: Koronavirüs için radikal önlemlerden kaçınmamak gerekiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) ilişkin radikal önlem olmanın önemli olduğunu vurguladı.

Hakan, İtalya bu işi neden beceremedi?' sorusunun en temel yanıtlarından biri de şu: Zamanında radikal önlemler almaktan kaçındıkları için. Okulları tatil etmede geç kaldılar mesela, Etkinlikleri iptal etmekte geç kaldılar mesela.Ve şimdi bu gecikmenin bedelini ödüyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Mücadeleyi şu ana kadar gayet iyi yöneten Türkiye, bu aşamadan sonra radikal önlemler alma konusunda tereddüde düşmemeli.Bu açıdan okulların tatil edilmesi ve futbol maçlarının seyircisiz oynanması kararları son derece yerindedir. Radikal önlemlere başvurmak için virüsün yaygınlaşmasını beklememek gerekir. Çünkü o zaman geç kalınmış oluyor." görüşünü savundu.

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