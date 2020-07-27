Ahmet Hakan: Koç Holding'in İstanbul Sözleşmesi'ni savunması sözleşmenin zararına

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Koç Holding'in İstanbul Sözleşmesi'ne destek veren açıklamasını köşesine taşıdı. Hakan, "Koç Holding'in İstanbul Sözleşmesi'ni savunması sözleşmenin zararına" görüşünü savundu.

Hakan, "Koç Holding'in İstanbul Sözleşmesi'ni savunması" ara başlığının altında, "BU konuda sadece iki şey söyleyeceğim: Bir: Bu savunma, sözleşmenin yararına değildir. İki: Bu savunma, sözleşmenin zararınadır." ifadesini kullandı.

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İktidarın kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden çekilme tartışmalarına ilişkin Koç Holding, Sabancı Vakfı ve Borusan açıklama yayımlanmış ve İstanbul Sözleşmesi’ne destek mesajı verilmişti.

Koç Holding’den yapılan açıklamada, “Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir” denilerek şunlar kaydedilmişti:

“İstanbul Sözleşmesinin tarafı olmak, kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki kararlılığın göstergesidir. Bu vesileyle ülkemizdeki herkesi ve tüm yetkili kurumları İstanbul Sözleşmesi’ni korumaya ve bağlı kalmaya davet ediyoruz. Kadınların şiddete maruz kalmadığı, öldürülmediği bir ülke için dayanışma içinde mücadele etmek gerektiğine inanıyoruz. Koç Topluluğu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına yönelik şiddetle mücadele başta olmak üzere kadınların erkeklerle eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.”

TIKLAYIN | Koç, Sabancı, Borusan ve Eczacıbaşı'ndan İstanbul Sözleşmesi’ne destek; "Korumaya ve bağlı kalmaya davet ediyoruz"