Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu ve Akşener, "Sedef Kabaş'ın düzeysiz üslubu kabul edilemez" ve "Bu gerekçeyle tutuklanması yanlış" diyebilirdi

"Her iki lider de... Şu iki şeyi aynı anda söyleyebilirdi" diyen Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir: Eleştiride nezaket sınırları aşılmamalı. İşi hakarete vardırmamak gerekir. Sedef Kabaş, ne yazık ki bu sınırları aşmıştır. Bu düzeysiz üslup kabul edilemez.

İki: Hakaret suçu nedeniyle Sedef Kabaş’ın gözaltına alınması ve tutuklanması, yanlış olmuştur. Bu gerekçeyle tutuklama kabul edilemez.

Kılıçdaroğlu ve Akşener... Bu iki şeyi aynı anda söyleyebilselerdi... Gözümde birer sağduyusu abidesi gibi yükselmiş olacaklardı. Fakat, heyhat!

Tarafısz Bölge’de... Konuklardan herhangi biri... Kemal Kılıçdaroğlu’na ya da Meral Akşener’e... Veya herhangi bir siyasetçiye... Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ettiği hakaretin binde birini bile etmeye kalksa... Anında uyarırım... 'Lütfen üslubumuza dikkat edelim' derim. Benim durduğum yer tam olarak burasıdır."

Yazının tamamı için tıklayın.

Ne olmuştu?

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1'deki "Demokrasi Arenası" programında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklandı.

Kabaş, kanaldaki programda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur. Yani tam tersini ifade eder."

TIKLAYIN - Kabaş’ı tutuklama gerekçesi: Öngörülen ceza yüksek, kaçabilir, saklanabilir

TIKLAYIN - Akşener'den Sedef Kabaş tepkisi: Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz!

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Trollerine her türlü küfrü ettirir, deyim paylaştı diye gazeteciye baskın yaptırır, camide sanatçının dilini kopartacağını söyler; zavallı!