Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu’nun CNN Türk’e çok saçma boykot uygulaması sürerken Elif Çakır’ın karşısına çıkmasında yaman çelişki var

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CNN Türk boykotu sürdürürken Karar TV'de Elif Çakır'ın sorularını yanıtlamasında 'yaman bir çelişki' olduğunu savundu.

Hakan, "CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu...Gazeteci Hilal Kaplan’a korona olduğu için 'Geçmiş olsun' telefonu açmış. Gazeteci Elif Çakır’ın Karar TV’deki programına katılmış. CHP’ye destek çıkan muhalifler, bu iki nedenle Kemal Bey’e ateş püskürüyorlar. Vay efendim... Nasıl ararmış... Vay efendim... Nasıl çıkarmış...Oysa Kemal Kılıçdaroğlu çok doğru bir yaklaşım içinde. Siyasal kin ve nefret yerine diyalog ve insani ilişkiyi diri tutuyor." düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Gerçi Tuncay’ın gazıyla CNN Türk’e çok saçma, çok gerekçesiz, çok gereksiz, çok antidemokratik boykot uygulamasını tam gaz sürdürürken...Elif Çakır’ın karşısına çıkmakta hiçbir sakınca görmemesinde yaman bir çelişki var ama olsun.Hangimizde yok ki bu tür yaman çelişkilerden? " ifadesini kullandı.