Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu doğrusunu söylüyor ve yapıyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sokağa çıkmayacağız" çıkışı konusunda doğru söylediğini ve doğru yaptığını savundu.

Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Sokağa çıkacaklarmış, ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi" açıklaması sonrasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bizim kitabımızda sokağa çıkmak yok. Ama haksızlığa uğrayan herkesin hakkını arayacağız. Demokratik yollardan arayacağız" ifadelerini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bazıları Kılıçdaroğlu’nu bu açıklaması nedeniyle... Pısırık olmakla, etkili muhalefet yapamamakla falan suçluyor. Oysa Kılıçdaroğlu’nun tutumu, gayet yerindedir ve doğrudur.

Çünkü sokakları hareketlendirmek seçmeni ürkütür. Birkaç fanatik dışında geniş kesimlerin hoşuna gitmez. Kargaşaya davetiye çıkarır. Halkın düzen ve intizam aramasına yol açar. Terör örgütlerinin ve derin yapıların işin içine girmesine imkân sağlar. Ülkenin işine yaramaz. Hele muhalefetin hiç işine gelmez.

Kılıçdaroğlu, tüm bunları gördüğü için 'Bizim kitabımızda sokağa çıkmak yok' diyor.

Fanatiklerin gözleri döndüğü için ve sorumlu davranmak gibi bir yükümlülükleri bulunmadığı için... Bunu beğenmiyorlar."

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TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Beyefendi bizim sokağa çıkmamızı istiyor, çıkmayacağız; çatışma alanı yaratmak istiyorlar, o tuzağa düşmeyeceğiz!

TIKLAYIN - Erdoğan: Sokağa döküleceklermiş; nereye dökülürseniz dökülün 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz dökülün siz de aynı dersi evelallah alırsınız