Ahmet Hakan: Kendimi derhal AVM’leri özleyenlerin yanında hizaladım, asla pişman değilim

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, alışveriş merkezlerini özlediğine dair yazdığı yazı için pişman olmadığını belirtti.

Hakan, "İnsanlarımıza uzun bir süredir tek sosyalleşme alanı olarak AVM’ler sunuluyor.Onlar da ne yapsınlar? AVM’ler açılınca soluğu oralarda aldılar. Uzun kuyruklar oluşturdular. 'Niye geliyorsunuz?' diye sorulunca da 'Özledik, ondan geliyoruz' diye cevap verdiler. Bir baktım: Bu özlemi aşağılayan aşağılayana... AVM de özlenir miymiş? Nesi varmış AVM’nin özlenecek? Falan filan.Bu aşağılamalara içerledim ve kendimi derhal AVM’leri özleyenlerin yanında hizaladım.Pişman mıyım? Asla! Aksine çok mesudum." ifadesini kullandı.

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