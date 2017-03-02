Ahmet Hakan: 'Karargâh rahatsız'dan mağduriyet çıkmaz!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, gazetesinde "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayımlanan habere yöneltilen tepkilerle ilgili olarak "'Karargâh rahatsız'dan mağduriyet çıkmaz. Aklı başında herkes haberin kaynağı olan Hulusi Paşa’nın devletten ve hükümetten en küçük bir rahatsızlığı olmadığını biliyor" dedi.

"Aklı başında herkes haberde sözü edilen rahatsızlığın, hükümetten değil ulusalcı çevrelerin eleştirilerinden kaynaklandığını biliyor" görüşünü dile getiren Hakan, "Aklı başında herkes habere gösterilen tepkilerin orantısız, abartılı ve kısmen maksatlı olduğunu biliyor" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Bu iş artık kurt ile kuzu hikâyesine döndü" başlığıyla yayımlanan (2 Mart 2017) yazısı şöyle:

Latif Demirci’nin “Türk Silahlı Kuvvetleri’ni rahat bırakın” konulu bir karikatürü yayınlandı dün Hürriyet’te.