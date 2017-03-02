Ahmet Hakan: 'Karargâh rahatsız'dan mağduriyet çıkmaz!

"Aklı başında herkes haberde sözü edilen rahatsızlığın, hükümetten değil ulusalcı çevrelerin eleştirilerinden kaynaklandığını biliyor" görüşünü dile getiren Hakan, "Aklı başında herkes habere gösterilen tepkilerin orantısız, abartılı ve kısmen maksatlı olduğunu biliyor" ifadesini kullandı.
Ahmet Hakan'ın "Bu iş artık kurt ile kuzu hikâyesine döndü" başlığıyla yayımlanan (2 Mart 2017) yazısı şöyle:
Kime diyor bunu?
Hürriyet'e diyor, muhalefete diyor, siyasilere diyor... Kısacası hepimize diyor.
Bunu da dillerine doladılar.
Bin türlü akıl almaz çıkarımla.
Bu iş artık gitgide “kurt” ile “kuzu”nun hikâyesine dönüşmeye başladı.
O kadar ki...
“Suyumu bulandırıyorsun” demeye bile tenezzül etmiyorlar.
Benim dönüşümün hızına dünya bile yetişemezmiş
“Rahatsız kelimesi yanlış oldu” diye yazınca
“Senin dönüşünün hızına dünya bile yetişemezmiş” diye saldırmaya başladı bazı tipler.
Sanki ben “Rahatsız kelimesi mükemmel oldu” derken anında tornistan edip “Rahatsız kelimesi yanlış oldu” demeye başlamışım gibi...
Günlerdir hep aynı şeyi söylüyorum.
Diyorum ki:
“Karargâh rahatsız” cümlesi, “Karargâh kendisine yöneltilen eleştirilerden rahatsız” anlamında kullanılmıştır.
Buradan “Karargâh hükümetten ya da Cumhurbaşkanı’ndan rahatsız” anlamı çıkmaz, çıkamaz.
Fakat yine de o cümlenin böyle anlaşılabileceği düşünülmeliydi.
Bu açıdan yanlış olmuştur.
Söylediğim, söylemeye devam ettiğim ve söyleyeceğim şey budur.
Nerede dönüş? Nerede dönüşün hızı? Nerede dünyanın dönüşü?
Karargâh rahatsız'dan mağduriyet çıkar mı?
Çıkmaz çünkü...
Aklı başında herkes haberin kaynağı olan Hulusi Paşa’nın devletten ve hükümetten en küçük bir rahatsızlığı olmadığını biliyor.
Çıkmaz çünkü...
Aklı başında herkes haberde sözü edilen rahatsızlığın, hükümetten değil ulusalcı çevrelerin eleştirilerinden kaynaklandığını biliyor.
Çıkmaz çünkü...
Aklı başında herkes habere gösterilen tepkilerin orantısız, abartılı ve kısmen maksatlı olduğunu biliyor.
Ne olmuştu?
Hürriyet'in geçtiğimiz cumartesi günü (25 Şubat 2017) "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayınladığı habere, çok sayıda köşe yazarı ve siyasetçi tepki göstermişti.
Gazetenin Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın imzasını taşıyan haberde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yönelik eleştiriler ve bazı iddiaların TSK'da rahatsızlık yarattığı iddia edilmişti. Haberde şu ifadelere yer verilmişti:
"Bu kritik süreçte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yönelik eleştiriler ve bazı iddialar da gündeme geliyor. İddia ve eleştiriler, TSK’yı yıprattığı gerekçesiyle Genelkurmay’da rahatsızlık yaratıyor. TSK, 'Ayarı kaçmış eleştiriler ile gerçekdışı bilgilere dayalı bazı haberlerle' ordunun başarısının gölgelenmeye çalışıldığını düşünüyor"
Genelkurmay'dan 7 eleştiriye 7 yanıt
Genelkurmay Başkanlığı, Hürriyet gazetesinin tartışma yaratan 'Karargâh rahatsız' haberine ilişkin olarak dört gün sonra (28 Şubat 2017) yazılı açıklama yapmıştı. "Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Genelkurmay Başkanı’nın şahsına yönelik eleştiri kisvesi altında iftiraya varan iddialar ile ilgili bir basın mensubuna bilgilendirmede bulunulmuş ve bu hususlar 25 Şubat 2017 tarihinde yayımlanmıştır" denen açıklamada, "Yapılan değerlendirmenin içeriği, dikkat ve hassasiyetle düzenlenmiş, 'Karargâh Rahatsız, Karargâh’ta Rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Rahatsızlık vb.' gibi ibareler söz konusu dahi olmamıştır" ifadesi kullanılmıştı. "Sorulan sorulara özetle, 'Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iç politika malzemesi haline getirilmemesi, şahsi işlerden uzak tutulması gerektiği' ifade edilmiştir" dendiğinin belirtildiği açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır" vurgusu yapılmıştı.
Genelkurmay'dan dört gün sonra gelen Hürriyet açıklaması: Bilgilendirme yapıldı, ama 'rahatsızlık' ibaresi söz konusu olmadı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, söz konusu başlıkla ilgili olarak "Çok çok çirkin, terbiyesizlik, seviyesizlik" ifadesini kullanmıştı. "Bunlar tabii bizleri rahatsız ettiği gibi, TSK'yı haydi haydi rahatsız etmiştir" diyen Erdoğan, "Devleti kendi içinde birbirine düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Bunlar, bunların eski alışkanlıklarıdır. Herkes yerini, konumunu bilecek. Bizi kendi içimizde kim birbirine düşürmeye çalışıyorsa bunun bedelini ağır ödeyecektir" diye konuşmuştu.
Başbakan Binali Yıldırım da "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayımlanan haberle ilgili olarak "Bugünlerde birilerine bir şeyler oluyor. Eskiden, manşetlerle hükümetlere ayar verirlerdi. AK Parti geldi, artık manşetlerle hükümet kurmak, yıkmak tarih oldu. 'Karargah Rahatsız' bu manşeti hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat öncesi büyük denen gazeteler bu manşetleri atarak halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar" demişti.