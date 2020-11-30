Ahmet Hakan: Karamollaoğlu, “Atatürk yaşasaydı Saadet Partili olurdu” demiş, ilahi Temel Bey!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, “Atatürk yaşasaydı Saadet Partili olurdu” açıklamasına ilişkin olarak, “İlahi Temel Bey! Ne gerek vardı bugünün Türkiye’sinde hiçbir bağlama sahip olmayan böyle bir cümleyi aynen kopya etmeye.” yorumunu yaptı.

Hakan yazısında, “Refah Partisi’nin yükselişe geçtiği dönem. Refah’ın Atatürk karşıtı olduğuna dair haberler dolaşıyor sağda solda. Ve Erbakan Hoca, herkesi afallatan o meşhur çıkışı yapıyor: Atatürk yaşasaydı Refah Partili olurdu.’ Baktım, geçen gün Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, ‘Atatürk yaşasaydı Saadet Partili olurdu’ demiş. İlahi Temel Bey! Ne gerek vardı bugünün Türkiye’sinde hiçbir bağlama sahip olmayan böyle bir cümleyi aynen kopya etmeye. Erbakan Hoca yaşasaydı... ‘Seni gidi taklitçi seni’ der miydi acaba?” ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Saadet Partisi Genel Başkanı Karamalloğlu: Ben eminim Atatürk bugün yaşasaydı Saadet Partili olurdu