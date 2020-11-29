Saadet Partisi Genel Başkanı Karamalloğlu: Ben eminim Atatürk bugün yaşasaydı Saadet Partili olurdu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamalloğlu, "Ben eminim Atatürk bugün yaşasaydı Saadet Partili olurdu." dedi.

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Karamollaoğlu ile görüşmesini yazdı. Alçı yazısında, "Temel Karamollaoğlu ile Anayasanın ilk 3 maddesini ve Türkiye’deki laiklik anlayışını konuşurken Sayın Karamollaoğlu şunları söyledi: Laikliğe aykırı olduğumuzu ileri sürerek zamanında bizim partilerimizi kapattılar. Ben buna itiraz ediyorum. Biz laikliğe karşı değiliz, Türkiye’de yapılan laiklik tanımı yanlış. Kavramları yeniden tanımlamamız gerekir. Buraya kadar Temel Bey’e katılıyorum. Türkiye’nin ihtiyacı özgürlükçü bir laiklik." düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Ancak sonrasında bomba patladı ve Rahmetli Erbakan’ın 23 sene önce ettiği o meşhur lafı Temel Bey 2020 koşullarında yeniden söyledi: 'Ben eminim Atatürk bugün yaşasaydı Saadet Partili olurdu.' Erbakan 1997’de askeri darbecilerin yoğun baskısı ve tasallutu altında adeta nefes alabilmek için o cümleyi kurmak zorunda kalmıştı. 'Atatürk bugün yaşasaydı Refah Partili olurdu' demişti Erbakan 1997’de. 28 Şubat rejimi koşullarında Erbakan’ın bunu söylemesi anlaşılırdı. Fakat 2020 senesinde Karamollaoğlu neden böyle söylemek durumunda hissediyor? Acaba bazı koşullar hiç değişmedi mi bu ülkede? Mesela geçtiğimiz 10 Kasım günü bildiğim birçok tarikat ve cemaat şirketleri de televizyonlara 'Sen olmasaydın olmazdık Atam' tarzında Atatürkçü reklamlar verdiler. Bu tarikatlar ve cemaatler birden samimi Atatürkçü mü oldu? Bana pek öyle gelmiyor. Sanki mevcut rejim içi dengelerden korkularak bu reklamlar veriliyor. Tıpkı 1998-99 ortamında olduğu gibi. Milli Selamet ve Milli Nizam’dan başlayarak Necmettin Erbakan’ın Milli Görüş çizgisi her zaman Atatürk devrimlerine ve Kemalizme karşı oldu. Kemalistler epeydir Saadet’e pek laf etmiyorlar zira artık Tayyip Erdoğan diye bir olgu var bu ülkede." ifadesini kullandı.

Alçı, "Halbuki Temel Bey’in "Atatürk yaşasaydı Saadet Partili olurdu" cümlesine herhalde en çok Kemalistler karşı çıkar. Şayet Atatürk yaşasaydı Refah Partili olmazdı. Bilakis Refah Partisi’ni kapatan bizzat kendisi olurdu bence." görüşünü savundu.