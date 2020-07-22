Ahmet Hakan: Kadına şiddet, kırmızı çizgimiz; küçük görelim, göstermeyelim, saklayalım yazmaz bizim defterde

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, kadına şiddetin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "Küçük görelim, göstermeyelim, saklayalım, baştan savalım yazmaz bizim defterde." görüşünü savundu.

Hakan, "Ozan Güven sevilen bir sanatçıymış, güçlü bir arkadaş çevresi varmış... Zerre umurumuzda olmaz. Olmadı da. İsmail Küçükkaya meslektaşımızmış, ideolojik bir pozisyonu varmış... Ses etmemek falan aklımızın ucundan geçmez. Geçmedi de... Rubato grubunun solisti, çok güzel şarkı söylermiş, halim selim bir adammış... Hiç bakmayız. Bakmadık da... HDP’nin bir milletvekili karısını dövmüş, HDP’nin bir başka milletvekili bir kadına hunharca tecavüz etmiş... Saniye sektirmedik. Tavrımızı koyduk." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Mırındı kırındı, şöyleydi böyleydi falan olmaz bizde. Küçük görelim, göstermeyelim, saklayalım, baştan savalım yazmaz bizim defterde. Kadına şiddet, kırmızı çizgimizdir. Ve ilkemiz gayet nettir: Kadına şiddete sıfır taviz!" ifadesini kullandı.

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