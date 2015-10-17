Ahmet Hakan: İstiyorlar ki HDP, kendisine sövenlere cevap bile veremesin; havuz medyasının dediği gibi olmayacak

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AKP'ye yakın gazetelerde Doğan Medya Grubu'na yöneltilen "PKK'ya destek veriyor" suçlamalarını eleştirdi. "Aslında bal gibi biliyorlar bizim terör propagandası yapmadığımızı" diyen Hakan, "İstiyorlar ki seçime kadar HDP'lilerin söyledikleri hiçbir şekilde medyada yer bulmasın. Herkes HDP'ye sövsün ama HDP'liler buna cevap bile veremesin" dedi. "Buradan ilan ediyorum; havuz medyasının dediği gibi olmayacak. Şems Ethem'in gazetelerinin dediği gibi olmayacak" diyen Hakan, "Sadece ve sadece Demokrasi'nin dediği gibi olacak" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te "Sizin dediğiniz gibi olmayacak" başlığıyla yayımlanan (17 Ekim 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Aslında bal gibi biliyorlar:

Bizim terör propagandası yapmadığımızı.

Bu manşetleri atanlar da, attıranlar da...

Aslında bal gibi biliyorlar:

O programda konuşmacılardan birinin söylediği "PKK terör örgütü değildir" sözüne programın bütün katılımcılarının şiddetle itiraz ettiğini...

Yine bal gibi biliyorlar:

Benim de programda "PKK terör örgütüdür" dediğimi...

Bu manşetleri atanlar da, attıranlar da...

Aslında işin doğrusunu gayet iyi biliyorlar.

Fakat buna rağmen atıyorlar yalanı.

İstiyorlar ki...

Seçime kadar...

HDP'lilerin söyledikleri hiçbir şekilde medyada yer bulmasın. Herkes HDP'ye sövsün ama HDP'liler buna cevap bile veremesin. Üç buçuk saat HDP konuşulsun ama bu üç buçuk saat içinde tek bir HDP'li bile konuşturulmasın.

Bütün meseleleri bu, bütün maksatları bu...

*

Demokrasiye inanan insanlar, taban tabana zıt oldukları fikirlerin de özgürce ifade edilmesi gerektiğine inanırlar.

Karşı çıkılan, yanlış bulunan, sorunlu olduğu düşünülen sözlerle mücadele etmenin en iyi yolu, o düşünceleri, o sözleri susturmak değildir.

Söze karşı sözle mücadele edilir.

Fikre karşı fikirle mücadele edilir.

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Adam "PKK terör örgütü değildir" diyorsa ve bu görüşü ileri sürüyorsa...

Ne yapacağız?

Bu adamı asacak mıyız, şiddete mi maruz bırakacağız, susturacak mıyız, stüdyodan yaka paça atacak mıyız?

Yapacağımız tek şey var:

Onun bu görüşüne karşı görüşümüzü ortaya koymak.

"PKK terör örgütü değildir" şeklindeki bir tezin, "PKK terör örgütüdür" şeklindeki tezin karşısında bir gücü mü var ki de bu tezin dile getirilmesinden korkup tırsacağız?

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Buradan AK Parti'yi kuranlara sesleniyorum:

E hani memlekete demokrasi gelecekti?

E hani demokrasilerde herkes istediğini söyleyebilecekti?

E hani demokratik ölçüler içinde toplumu şoke eden görüşlerin ifade edilmesi bile serbest olacaktı?

E hani hiç kimse görüşlerinden dolayı yargılanmayacak, suçlanmayacak, kınanmayacaktı?

E hani bu toplum terör dahil her konuyu özgürce tartışacaktı?

Açın bakın, AK Parti Kuruluş Bildirgesi'ne...

Söyledikleriniz bunlar değil miydi?

*

Buradan ilan ediyorum:

Havuz medyasının dediği gibi olmayacak.

Şems Ethem'in gazetelerinin dediği gibi olmayacak.

Yandaş televizyonların dediği ve yaptığı gibi olmayacak.

Sadece ve sadece DEMOKRASİ'nin dediği gibi olacak.

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