Ahmet Hakan: IŞİD barbarlarına karşı Diyanet şunları yapmalı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, internette yayıldığı andan beri hükümeten tarafından açıklama yapılmayan görüntülerde iki Türk askerini yakarak öldürdüğünü iddia eden terör örgütü IŞİD'le ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapması gerekenleri yazdı. Hakan, "Bu cuma tüm camilerde 'IŞİD adı verilen barbarlar sürüsü' konulu hutbe okutmalı. Derhal 'Barbarlarla Mücadele Şûrası' başlıklı üç günlük bir toplantı düzenlemeli. Zavallı Noel Baba yerine bu barbarlarla uğraşacak bir şuur geliştirilmeli. Yakarak adam öldürmenin bırakın İslam’ı insanlığa karşı bir suç olduğunu anlatmalı. İlahiyat hocalarına 'Barbarlık nereden besleniyor' konulu kitaplar yazdırmalı. Din İşleri Yüksek Kurulu'na 'Barbarlara sempati besleyen Müslüman olamaz' fetvası verdirilmeli" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (26 Aralık 2016) nüshasında yayımlanan 'IŞİD barbarlarına karşı Diyanet şunları yapmalı' başlıklı yazısı şöyle:

- Bu cuma tüm camilerde “IŞİD adı verilen barbarlar sürüsü” konulu hutbe okutmalı.

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- Derhal “Barbarlarla Mücadele Şûrası” başlıklı üç günlük bir toplantı düzenlemeli.

*

- Zavallı Noel Baba yerine bu barbarlarla uğraşacak bir şuur geliştirilmeli.

*

- Yakarak adam öldürmenin bırakın İslam’ı insanlığa karşı bir suç olduğunu anlatmalı.

*

- İlahiyat hocalarına “Barbarlık nereden besleniyor” konulu kitaplar yazdırmalı.

*

- Din İşleri Yüksek Kurulu’na “Barbarlara sempati besleyen Müslüman olamaz”fetvası verdirilmeli.

Omurgasızım ama mutluyum

- "SUİKASTÇI FETÖ'cü" diyecek kadar hükümetçiyim... "Suriye’de başımıza gelenler bu hükümet yüzünden” diyecek kadar muhalifim...

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- "Avrasya Tüneli çok büyük hizmet, helal olsun" diyecek kadar hükümetçiyim... "14 yılda bizi getirdikleri yer burası" diyecek kadar muhalifim...

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- "Bugün El Bab’da mücadele vermek zorundayız" diyecek kadar hükümetçiyim... "Bizi El Bab’da mücadele vermek zorunda bıraktılar" diyecek kadar muhalifim...

Köstekli saat hevesi

Devlet Bahçeli’nin takım elbisesinin yelek cebine özenle yerleştirdiği şu gümüş renkli köstekli saatini görünce...

Rahmetli dedemi anımsadım.

Ve bünyemde yatışmaz bir köstekli saat hevesi baş gösterdi.

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Devlet Bey! Sizde fazla var mı bu saatlerden?

Şehir talepleri

Talep bir:

Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi’ne hayat neşesi aşılayan yeni yıl süsleme ışıklarını kiralık bir vinçle kaldıran dört adam bulunsun ve kendilerine “Bu süslemenin size neresi battı” diye sorulsun.

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Talep iki:

Yeni açılan Avrasya Tüneli’ndeki levhalara “Acil Çıkış” yerine “Acil Kaçış” ifadesini yazan şahıs acilen bulunsun ve kendisine “Dostum, sen son zamanlarda biraz fazla aksiyon filmi izledin galiba” denilsin.

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Talep üç:

Kadıköy Belediyesi adına karikatürist Tuncay Akgün’ün yeryüzünün en üşengeç karakteri olan Bezgin Bekir’in heykelinin dikilmesine önayak olan belediye çalışanı bulunsun ve kendisi “Bu ne harika bir fikir” diye övülsün.

Aydın Engin'in kılına zarar gelirse

Cumhuriyet gazetesi yazarı Aydın Engin’in başına şu iki şey gelmiş:

- BİR: Ölümle tehdit edilmiş.

- İKİ: Koruması çekilmiş.

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Meslek büyüğümüz Aydın Engin’in kılına zarar gelirse...

Birinciyi yapanlardan ziyade ikinciyi yapanlar sorumlu olacaklardır.

Ahmet Güneştekin bu toprakların sanatçısıdır

O Ahmet Güneştekin ki...

- Bütün dünyada Zülkarneyn rüzgârları estirmiştir.

- Anadolu’nun bile unuttuğu “Kırk yama”yı Anadolu’ya hatırlatmıştır.

- Anadolu’nun ve Mezopotamya’nın renkleriyle var olmuştur.

- Yecüc’ü, Mecüc’ü, Anka Kuşu’nu, turnaları Batı’nın sanat galerilerine taşımıştır.

- Bu toprakların efsanelerini, iksirlerini, büyülerini dünyaya tanıtmıştır.

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Kimselerin durup ince şeyleri anlamaya vaktinin olmadığı bir çağda Ahmet Güneştekin, renklerle, imgelerle, desenlerle ince şeylerin türküsünü çığırmıştır.

Ve çığırdığı türküleri, dünyaya dinletmesini bilmiştir.

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İşte böyle bir Ahmet Güneştekin’in, İstanbul’da bir AVM’nin önünde sergilediği “Kostantiniyye” adlı eseri, sırf adından dolayı bir grup akılsızın kaba hoyratlıklarına maruz kaldı.

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Üstelik eserde İstanbul’un bin bir tane isminin nakış gibi işlenmiş olmasına rağmen...

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Üstelik Peygamberimizin hadisinde İstanbul’dan “Kostantiniyye” diye söz etmesine rağmen...

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Dünya çapında büyük bir eserde neyin anlatılmak istendiğine zerre kadar dikkat kesilmeyen bu organize cehaletten Allah hepimizi muhafaza etsin.

Bir imza da sen ver

Yakınma, mırıldanma, mızıldanma, vozurdanma, söylenme...

Kalk ve bir mum yak!

*

“Change.org” sitesinde başlatılan...

“Kış Saati Uygulamasına Son Verilsin” başlıklı imza kampanyasına katıl ve bir imza da sen ver.

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