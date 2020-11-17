Ahmet Hakan: İmamoğlu’na Kanal İstanbul soruşturması Cumhurbaşkanı’nın  “hukukta reform” sözü ile çelişen bir inceleme

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' soruşturması açılmasına ilişkin olarak, "Son günlerde bizzat Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilen 'hukukta reform' sözü ile çelişen bir incelemedir." görüşünü savundu.

Hakan, "İçişleri Bakanlığı müfettişleri, İmamoğlu yönetimi tarafından İstanbul’a asılan Kanal İstanbul karşıtı pankartlarla ilgili olarak inceleme başlatmışlar. Gerekçe? Gerekçeyi şöyle izah etmiş müfettişler: 'İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına, kamu kaynağı kullanılarak muhalefet etmek.' Bunun Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasındalar müfettişler. Demek ki neymiş? Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma açılmamış. Kanal İstanbul karşıtı pankartları, kamu kaynaklarını kullanarak astı diye inceleme başlatılmış. Ama durun bir dakika! Gerçeğin öyle değil de böyle olması fark eder mi? Benim açımdan pek fark etmez." düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Kitabın ortasından konuşacağım: Bu inceleme... Tezi acayip tartışmalı, Anayasal yorumu müthiş sorunlu, gerekçesi ise süper kuvvetsiz olan bir incelemedir. Bu inceleme İmamoğlu yönetimine birkaç afişle yapmaları mümkün olmayan propagandanın bin katını yapmaları için enfes bir imkân sunmuştur." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı için soruşturma açıldığını öğrendiğini duyurdu. Haberin gündeme girmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun tarafından doğrulandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada da "...Ya Kanal Ya İstanbul" şeklinde bir afişle uluslararası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve "Devletin Egemenlik Yetkisi"ne ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkmanın idarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek sorumlular hakkında araştırma, gerek görülmesi halinde ön inceleme yapılması hususlarının yer aldığı görülmektedir" denildi.

TIKLAYIN - İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması

TIKLAYIN - Meral Akşener duyurdu: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' soruşturması

TIKLAYIN - Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığının soruşturma kararı sonrası ilk açıklama