Ahmet Hakan: İdeal sahibi olmak ve o ideal doğrultusunda hiç durmadan çalışmak, Selçuk Bayraktar’ın özeti bu

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, programına konuk aldığı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar için, “Apaçık haksızlığa ve iftiraya uğramışlarda... Öfke, kırgınlık ve isyan aynı anda, aynı oranda yükselir. Selçuk Bayraktar’dan yükselen öfkenin de kırgınlığın da isyanın da arkasında bu vardı. İdeal sahibi olmak ve o ideal doğrultusunda hiç durmadan çalışmak... Selçuk Bayraktar’ın özeti bu” sözlerini kaydetti.

Bayraktar, yönetiminde olduğu T3 Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasındaki Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ne ilişkin iş birliği hakkındaki bağış ve tahsis iddialarıyla gündeme gelmişti. İddiayı dile getiren CHP'li Veli Ağbaba'ya tekzip çağrısında bulunan Bayraktar, İmamoğlu'na da T3 Vakfı ile İBB arasındaki protokolü tekzip gelmemesi halinde iptal edeceği tehdidinde bulunmuştu.

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Hürriyet yazarı Hakan bugünkü köşesinde şunları kaydetti:

Ekranda konuşurken samimiyet de samimiyetsizlik de... Çarpan etkisiyle yansır izleyiciye... Selçuk Bayraktar’ın olağanüstü samimiyeti, çarpan etkisiyle yansıdı izleyenlere...

Apaçık haksızlığa ve iftiraya uğramışlarda... Öfke, kırgınlık ve isyan aynı anda, aynı oranda yükselir. Selçuk Bayraktar’dan yükselen öfkenin de kırgınlığın da isyanın da arkasında bu vardı.

Bir geleneğe yaslanmak acayip güç verir insana... Kendisini Cezerilere, Hezarfenlere, Nuri Demirağlara, Devrim otomobillerine bağlıyor Selçuk Bayraktar. Bütün gücünü oradan almaya çalışıyor.

İdeal sahibi olmak ve o ideal doğrultusunda hiç durmadan çalışmak... Selçuk Bayraktar’ın özeti bu... Kurduğu her cümlenin en başına “milli teknoloji hamlesi” ifadesini yerleştirmesinin nedeni de bu.

Kısa ve uzun Türkiye tarihi, bir şeyler yapmak isteyenlerin önlerinin kesildiği tarihtir... Selçuk Bayraktar, işte bu tarihi değiştirmek istiyor. İftiraya uğradığı anda da “Yoksa tarih yine tekerrür mü ediyor” diye düşünüyor. Öfkesi biraz da bundan...

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