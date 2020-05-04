Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na Veli Ağbaba çıkışı: Ya siz bu iftiraları tekzip edin ya biz İBB ile devam eden protokolü iptal edelim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, başkanı olduğu T3 Vakfı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) para aldığı iddialarına tepki gösterdi. İddiayı dile getiren CHP'li Veli Ağbaba'ya tekzip çağrısında bulunan Bayraktar, İmamoğlu'na da T3 Vakfı ile İBB arasındaki protokolü tekzip gelmemesi halinde iptal edeceği tehdidinde bulundu.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın paylaşımına tepki geldi. Selçuk Bayraktar, Deneyap Teknoloji Atölyeleri üzerinden reklam yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek CHP'li Ağbaba'nın ifadelerinin tekzip edilmemesi halinde DENEYAP Projesinin protokolünün T3 Vakfı tarafından fes edileceğini açıkladı.

CHP'li Ağbaba'nın iddiası neydi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Selçuk Bayraktar, köşeye sıkışınca yalana sarılmış. Mahkemedeki savunmanız nakit bağış almadığınız yönünde. Bizim zaten nakit para ya da bağış iddiamız yok; T3'e 41 trilyon liralık destek verildiğini söylüyoruz. İBB'nin dosyaya gönderdiği bu protokol mü yalan?" iddiasında bulunmuştu.

Bayraktar'dan İmamoğlu'na: Ya siz bu iftiraları tekzip edin ya da...

Kimseden bağış ve yer devir veya tahsis alınmadığını ileri süren Bayraktar, “Bize aktarılan bir kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor?” sorularını yöneltti. Bayraktar, İmamoğlu'nun Twitter paylaşımına "Gururla reklamını yaptığınız Deneyap Teknoloji Atölyeleri üzerinden T3 Vakfı’na partinizin vekili Veli Ağbaba tarafından ahlaksızca iftira atılıyor. Sayın Ekrem İmamoğlu, ya siz bu iftiraları tekzip edin, ya biz İBB ile devam eden DENEYAP işbirliği protokolünü feshedelim" ifadeleri ile cevap verdi.

Selçuk Bayraktar, ayrıca mahkeme kararını da paylaşarak T3 Vakfı ile İBB arasındaki protokolden kaynaklı herhangi bir ödeme yapılmadığını ifade etti.

Fatih Tezcan AKP'li vekilleri tehdit etti

Bayraktar'ın tepkileri üzerine AKP'li Fatih Tezcan da ilginç bir çıkışta bulunarak AKP'li vekillere seslendi. Tezcan, Bayraktar'a destek çıkmayan AKP'lileri isim isim ifşa ve protesto etmekle tehdit etti.

Tezcan, "DUYURU! Selçuk Bayraktar’ı @selcuk CHP MV Veli Ağbaba’ya @veliagbaba‘ya karşı savunmayıp yalnız bırakan @Akparti Milletvekilleri’ne! Analiz Merkezi olarak sizi tek tek, isim isim, hesap hesap ifşa ve protesto ederiz! Sustuğunuz Yeter! BEKLİYORUZ!" ifadelerini kullandı.

Tezcan, binlerce üye kaydettiği Analiz Merkezi isimli trol grubu üzerinden her gün siyasileri ve gazetecileri hedef alarak linç kampanyaları başlatıyor.

Tezcan'ın tehdidi sonrası bir AKP'liden destek paylaşımı geldi

Tezcan'ın tehdidi sonrası ilk kez AKP'li bir milletvekili de konuya dahil olarak Selçuk Bayraktar'a destek için paylaşım yaptı. AKP'li vekil Bahar Ayvazoğlu, Twitter hesabından, "Bu adam sizin utancınız olmalıdır @herkesicinCHP Bir kere de bu ülkeye hizmet edeni sahiplenin be! Bir çiviyi de siz çakın. O çocuklar @T3Vakfi nda ilimle, teknoloji ile yetişecek. Allah muhafaza @veliagbaba gibi olmayacak #SelcukBayraktarYalnizDegildir" paylaşımında bulundu.