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Medya

Ahmet Hakan Hürriyet’in ‘haber anlayışı’nı anlattı: Haber için iddia sahiplerinin hepsi arandı

"Ortaya tüm tarafların görüşünü yansıtan dört dörtlük bir haber çıktı"

15 Ocak 2020 09:04

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Hürriyet’in Arka Köşesi’nde gazetenin habercilik anlayışı için “Kuaförde o gün ne oldu?” başlıklı Fatma Aksu ve Burcu Purtul Uçar haberini örnek gösterdi. Hakan, CHP’li milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin kuaförde kavga etmesinin ardından kuaförün mühürlendiği iddialarına ilişkin iddia sahiplerinin hepsini aradıklarını dile getirdi. Hakan, “Ortaya tüm tarafların görüşlerini yansıtan dört dörtlük bir haber çıktı. Bize her kim ‘Hürriyet’in habercilik anlayışı nedir?’ diye sorarsa ‘Budur! İşte budur!’ diyerek gösterebileceğimiz bir haber bu” ifadesini kullandı.

Hakan köşede haberi hazırlayan muhabir ve yaz işleri müdürüne teşekkür etti.

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