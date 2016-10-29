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Ahmet Hakan: Hiç yakışıyor mu İsmail Saymaz’ı yemeye kalkışmak?

"Bırakın İsmail Saymaz da kendi usulünce FETÖ'yle mücadele etsin"

29 Ekim 2016 12:54

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ByLock haberi sonrası iktidara yakın medya tarafından hedef gösterilen İsmail Saymaz'a destek çıkarak, “İlle de İsmail Saymaz’ı yiyeceğiz, diye tutturmak da neyin nesi? Her türlü bel altı vuruşa karşı “Yedirmeyiz!” diye bayrak açmış bir ekibe... Hiç yakışıyor mu İsmail Saymaz’ı yemeye kalkışmak?" diye sordu.

Hakan'ın Hürriyet'te "Bütün dertleri İsmail Saymaz" başlığıyla yayımlanan (29 Ekim 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

- Aynı minval üzere giden yüzlerce gazeteciniz var, bırakın İsmail Saymaz da azıcık farklı bir minval üzere gitsin.

*

- Onlarca röportajcınızın her gün onlarca röportajı yayınlanıyor, bırakın arada bir de İsmail Saymaz’ın röportajları yayınlansın.

*

 Her akşam ekranlarda sizin türkünüzü çığıran deve dişi gibi kanaat önderleriniz var, bırakın İsmail Saymaz da kendi türküsünü çığırsın.

*

 FETÖ ile mücadele eden aslan gibi gazetecileriniz var, bırakın İsmail Saymaz da kendi usulünce mücadele etsin.

*

Bunca gücünüze, bunca egemenliğinize, bunca tantananıza, bunca ekâbirliğinize rağmen...

“İlle de İsmail Saymaz’ı yiyeceğiz” diye tutturmak da neyin nesi?

*

Her türlü bel altı vuruşa karşı “Yedirmeyiz!” diye bayrak açmış bir ekibe...

Hiç yakışıyor mu İsmail Saymaz’ı yemeye kalkışmak?

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Ahmet Hakanİsmail SaymazHürriyetByLockyakışıyor mu

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